ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
2 хв

"Він просто ріс і ріс": історія аляскинського маламута Мела, який важить 82 кг (фото)

Власниця собаки зізнається, що не очікувала, наскільки великим виросте її улюбленець.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Він просто ріс і ріс": історія аляскинського маламута Мела, який важить 82 кг (фото)

© Associated Press

У британському містечку Борн місцевою знаменитістю став п’ятирічний пес породи аляскинський маламут на ім’я Мел.

Про це йдеться у матеріалі ВВС.

«Його нашийник — розміром із чоловічий ремінь. Ми навіть не уявляли, що Мел стане таким гігантом», — розповіла 27-річна господарка собаки Емі в коментарі BBC.

Сьогодні Мел важить 82 кг — це вдвічі більше за середню вагу собак його породи. Зі своєю біло-чорною шерстю, карими очима та великим чорним носом він радше нагадує поні, ніж звичайного пса.

Мел швидко перевищив усі очікування / © ВВС

Мел швидко перевищив усі очікування / © ВВС

Від маленького цуценяти — до «ніжного велетня»

Після смерті свого старенького хаскі сім’я Шарп вирішила завести маламута, відомого силою та витривалістю. Цих собак колись використовували як тяглових у снігових умовах, але Мел веде спокійніше, домашнє життя.

«Коли я його вигулюю, люди озираються. Часто запитують, хто кого вигулює — я його чи він мене», — сміється Емі.

Згідно з даними Американського кінологічного клубу, стандартна вага маламутів становить 34–39 кг. Але Мел швидко перевищив ці показники — Емі почала це розуміти, коли звичайні шлейки стали замалі.

Історія аляскинського маламута Мела, який важить 82 кг / © ВВС

Історія аляскинського маламута Мела, який важить 82 кг / © ВВС

Грумінг — справжній виклик

Найбільша складність для господині — це догляд за шерстю. Через густий підшерсток маламутів потрібно регулярно розчісувати, але не всі грумери готові працювати з настільки великим собакою.

«Я навіть шукала допомогу через соцмережі. Пост про Мела набрав сотні лайків — люди просто не могли повірити в його розміри», — розповідає Емі.

Зрештою вона знайшла фахівця, який погодився взятися за роботу, зацікавившись породою.

«Це світ Мела, а ми лише живемо в ньому»

За словами експертів Клубу аляскинських маламутів Великої Британії, ця порода отримала прізвисько «4×4» за неймовірну силу. Водночас власники повинні бути готовими до серйозного догляду.

«Шерсть буде всюди — на одязі, у будинку, навіть у їжі», — зазначає представниця клубу Джоан Шихан.

Емі підтверджує: Мел не лише потужний, а й має сильний характер. Іноді він просто сідає посеред прогулянки й відмовляється повертатися додому.

«Його неможливо зрушити з місця, — сміється вона. — Сусіди іноді виходять допомогти, але він просто лежить і робить вигляд, що відпочиває».

Попри всі труднощі, Емі не шкодує про свій вибір

«Він гучний, впертий, але водночас дуже лагідний. Я не уявляю життя без нього. Це світ Мела — а ми просто його частина», — каже вона.

Нагадаємо, осіння пора — справжнє випробування для собак і котів. Цей сезон має свої виклики, наприклад, токсичні рослини, прикраси, зміни у розпорядку дня та навіть перепади температури.

Дата публікації
Кількість переглядів
293
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie