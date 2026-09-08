Він є в кожному домі: цей дешевий матеріал може стати добривом для ґрунту, але є нюанс

Мульча з паперу для грядок: як правильно використовувати / © Pixabay

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Подрібнений папір може замінити звичну мульчу в саду та допомогти зберегти вологу в ґрунті. Однак експерти попереджають: неправильне використання такого матеріалу здатне створити проблеми для рослин.

Про переваги та недоліки мульчування папером розповіли експертка з рослин Planta Елін Гаррісон і головна садівниця American Meadows Табар Гіффорд, передає видання Martha Stewart.

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За словами Гіффорд, подрібнений папір діє приблизно так само, як інші види органічної мульчі. Він перекриває бур’янам доступ до світла, сповільнює випаровування води та допомагає довше підтримувати рівномірну вологість ґрунту. Поступово папір розкладається й перетворюється на органічну речовину, яка може поліпшувати структуру землі.

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Ще одна перевага — доступність. Для мульчування можна повторно використати папір, який інакше довелося б викинути або відправити на перероблення.

У чому небезпека паперової мульчі

Головною проблемою експерти називають утворення щільного шару. Якщо насипати забагато подрібненого паперу і він висохне, матеріал може злежатися. У такому разі вода гірше проникатиме до ґрунту.

Крім того, папір розкладається значно швидше за деякі інші види мульчі, зокрема деревну тріску, тому його доведеться періодично поновлювати.

Є й ризик тимчасового дефіциту доступного для рослин азоту. Гаррісон пояснила, що мікроорганізми використовують його під час розкладання паперу. Особливо це може бути помітно, якщо велику кількість матеріалу перемішати безпосередньо із землею. За тонкого поверхневого шару проблема значно менша.

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Який папір можна використовувати в саду

Для мульчування експертка радить брати звичайний некрейдований папір. Підійдуть офісні аркуші, чорно-білі газети та коричневі паперові пакети.

Водночас від ламінованого, вощеного паперу та матеріалів із великою кількістю фарби краще відмовитися. Перед подрібненням також необхідно прибрати скоби та клейку стрічку.

Оптимальна товщина паперової мульчі — приблизно 2,5–5 см. Завдання полягає в тому, щоб закрити поверхню землі, але не перетворити папір на щільний шар, який заважатиме проникненню води та повітря.

Гіффорд також радить використовувати подрібнений папір разом із компостом. Він забезпечує ґрунт азотом і корисними мікроорганізмами, тоді як папір допомагає утримувати вологу та стримувати ріст бур’янів.

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У перспективі така мульча додає ґрунту органічної речовини. За словами експертки, вона може допомогти розпушити важкий глинистий ґрунт та поліпшити здатність піщаного утримувати вологу. Крім того, подібне середовище сприятливе для дощових черв’яків, присутність яких є одним із показників здорового ґрунту.

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