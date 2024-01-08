Виникли ще за язичницьких часів: українські прізвища, які походять від слов'янських божеств

В сучасній Україні можна знайти цілу низку прізвищ, які виникли ще до хрещення Київської Русі.

Про родові імена, які походять від язичницьких богів, розповіла у книзі "Рідні імена. Слов'янський іменослів" етнологиня, філософиея та релігієзнавчиня Галина Лозко.

Хоча сьогодні такі прізвища і не дуже поширені в Україні, однак вони все ще зустрічаються. Перевірте своє, можливо родове ім'я вашого роду тягнеться ще від дохристиянських часів Київської Русі.

Найбільш поширеним серед них є прізвище Дідух. Воно займає 817 місце і налічує 4588 носіїв. Найчастіше його можна зустріти у Києві, Львові, Костопільському районі Рівненської області та Снятинському районі Івано-Франківської області.

Ще одне популярне сьогодні прізвище, яке походить від дохристиянських часів, Волос, яке сьогодні налічує 2057 носіїв. Воно зустрічається найбільше в Тячівському та Рахівському районах Закарпатської області (за поширенням 2207 місце).

Ну і, звичайно, прізвище Перун, яке займає 4160 місце і налічує 1178 носіїв. Найбільше зустрічається в Яворівському районі Львівської області та Борщівському районі Тернопільської області.

Також до родових імен, які походять від слов'янських божеств, етнологиня віднесла: Велес, Леляк, Дажбогович, Русаль, Ворожко, Керечун, Чортулинець, Віщун.

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