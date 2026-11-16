Вінтажні скарби за копійки: що шукати в секондгендах для затишку та порядку вдома

Що купити в секондгенді для дому / © Unsplash

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Барахолки та секондгенди нерідко підкидають нам цікаві варіанти, чим доповнити житло. Там можна знайти дивакуваті вази, цікаві тарілки та речі, які слугуватимуть не один десяток років. До чого варто придивитися на секондгенді наступного разу, аби витратити кошти на щось красиве та корисне в побуті?

Про це розповідає The Spruce.

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Що цікавого взяти в секондгенді для побуту: топ ідей

Купівля речей у секондгенді — це насамперед про підтримку усвідомленого споживання та доповнення власних образів та побуту за невеликі гроші. Спеціалісти з наведення ладу в оселях добре знають, які речі з барахолок є справді цінними.

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Для фахівчині з організації простору Меган Кессман секондгенди — головне джерело недорогих, але стильних рішень для дому. У її обов’язковому списку пошуків завжди є скляні баночки та керамічний посуд.

Фото: Unsplash / © Unsplash

«Вони є моїм безпрограшним варіантом, адже поєднують у собі практичність і красу», — розповідає Кессман.

У такому посуді вона радить зберігати сипучі продукти на кшталт борошна чи цукру, складати дрібну косметику у ванній або тримати в них канцелярське приладдя на робочому столі.

Фото: Unsplash / © Unsplash

Індустріальні металеві шафки на барахолках можуть траплятися значно рідше, але взяти собі бодай одну таку варто. Креативна директорка Стефані Грінберг радить ставити їх у коридорах чи гардеробних для сезонного верхнього одягу, шапок і рукавиць або спортивного інвентарю. Такі шафки мають вінтажний шарм та допомагають впорядкувати одяг.

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Фото: Unsplash / © unsplash.com

Також експерти радять звертати увагу на вінтажні лотки для столових приборів. Магазинні, звісно, коштують недорого і можуть добре виконувати свою роботу, але більшість з них — пластмасові та нудні.

Натомість старовинний дерев’яний органайзер може кардинально змінити вигляд кухонної шухляди.

Фото: Unsplash / © Unsplash

Тим, хто шукає місткі схованки, які водночас працюватимуть як арт-об’єкти в інтер’єрі, засновниця тематичного порталу про впорядкування житла Кара Палмер радить купити на секондгенді вінтажні валізи.

В антикварних крамницях та на блошиних ринках нерідко трапляються чудові екземпляри різних кольорів і розмірів, які зручно ставити один на інший.

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Фото: Unsplash / © Unsplash

Зверніть увагу і на плетені кошики. Плетені є хорошим варіантом, бо можуть органічно вписатися в будь-який куточок житла. Їх можна використовувати для капців, різного взуття, дитячих іграшок, пледів і садового приладдя.

Вінтажні таці та підставки, що обертаються, будуть справжньою знахідкою. Вони можуть допомогти організувати простір на літній кухні чи доповнити інтер’єр у їдальні.

«Хороша таця здатна навести лад у захаращеному кавовому куточку чи на стільниці у ванній, а обертові підставки ідеально підходять для незручних кутів у шафах», — додає Кессман.

Фото: Unsplash / © Unsplash

Серед настінних аксесуарів, які варто шукати на барахолках, Кессман виокремлює рамки та ключниці з гачками — вони відкривають широкий простір для творчих куточків удома.

«Змайструйте з них вітрини для прикрас або органайзери-стенди для ключів і дрібних інструментів», — пропонує експертка.

Звичайні настінні гачки стануть справжнім порятунком для зберігання сумок і шарфів, коли вільного місця на підлозі та полицях уже не залишилося.

Кашпо й вазони із секондгендів зовсім не обов’язково використовувати за прямим призначенням.

«У приміщенні в них можна тримати кухонне начиння, пензлі для макіяжу чи дрібний садовий інвентар. А надворі великі горщики чудово підійдуть для зберігання дров».

Палмер також рекомендує власникам заміських будинків придивитися до старих дерев’яних ящиків, бо вони можуть стати надійною тарою для найрізноманітніших речей.

Та найцікавішим, що можна знайти на барахолках, є старі вінтажні багатоярусні підставки для десертів. Це справжній скарб, який можна використати під косметику у ванній чи для рукоділля.

Фото: Unsplash / © Unsplash

Знахідки у секондгенді: останні новини

Нагадаємо, українська колекціонерка та дослідниця старовинної біжутерії поділилася в TikTok історією про те, як випадково знайшла на секондгенді рідкісну вінтажну прикрасу.

Серед звичайного мотлоху вона за символічні 50 гривень придбала підвіску з художньо цінного сапфіритового скла, яка стала головною окрасою її колекції. Окрім сапфіриту, жінка раніше знаходила на розкладках вироби з муранського скла та прикраси з 24-каратним золоченням.

За словами блогерки, хоча більшість товарів на таких розкладках становить китайські пластикові чи скляні підробки без жодної цінності, ретельний огляд допомагає відшукати справжні раритети.

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