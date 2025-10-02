VIP-комфорт в аеропортах: названий лайфгак для доступу до лаунжів з їжею та душем

Лаунж-зона в аеропорту / © Getty Images

Забудьте про шум і незручні крісла: мандрівники знайшли спосіб користуватися VIP-лаунжами аеропортів світу з безкоштовною їжею, напоями та душем усього за 69 фунтів стерлінгів на рік (близько 3800 грн). Дізнайтеся, як Priority Pass відкриває двері до 1700+ ексклюзивних зон відпочинку.

Про це пише Daily Mail.

Мандрівники поділилися порадою, яка дозволяє насолоджуватися перевагами VIP-зон в аеропортах — від безкоштовних напоїв та обідів до зручних зон відпочинку — усього за 69 фунтів на рік. Йдеться про Priority Pass — найбільшу у світі незалежну програму доступу до лаунжів, що дає можливість отримати «сервіс першого класу» за значно менші гроші.

Що таке Priority Pass?

Цей сервіс відчиняє двері до більш ніж 1700 лаунжів у 600+ містах світу, де можна сховатися від шуму аеропорту та провести час у комфорті.

Крім того, застосунок Priority Pass допомагає швидко орієнтуватися в терміналі, користуватися інтерактивними мапами та знаходити додаткові послуги — від ресторанів до SPA прямісінько в аеропорту.

Вхід до лаунжів залежить від завантаженості, проте в окремих випадках доступне попереднє бронювання за невелику доплату.

Наразі діє вигідна пропозиція: знижка 30%. Це означає, що доступ можна отримати вже від 48 фунтів (2600 грн) плюс 24 фунти (1300 грн) за відвідування. Акція триватиме до 31 грудня 2025 року.

Лаунжі в аеропортах для кожного

Колись ці зони були виключно для VIP-пасажирів, але тепер вони відкриті для всіх охочих. Priority Pass робить очікування рейсу значно приємнішим і менш стресовим.

Лаунжі — це зручне місце, де можна перекусити, випити келих вина чи навіть прийняти душ перед польотом.

Вартість і плани

Програма пропонує три варіанти абонементів:

Standard — 69 фунтів на рік + 24 фунти за кожен вхід. Для тих, хто літає кілька разів на рік.

Standard Plus — 229 фунтів на рік (12 700 грн), включає 10 відвідувань безкоштовно, далі по 24 фунти. Оптимально для частих мандрівників.

Prestige — 419 фунтів на рік (23 300 грн), безлімітний доступ.

У всіх тарифах є можливість запросити гостя за 24 фунти.

Що ще пропонує Priority Pass?

Вільні місця без черг та тисняви.

Харчування та напої, включно з алкоголем (у більшості лаунжів).

Ексклюзивний доступ до ресторанів, магазинів, зон для сну та SPA в окремих аеропортах.

Сьогодні Priority Pass працює у 145 країнах світу та 600 містах. Незалежно від того, летите ви до Європи чи Південної Америки, можна почати подорож у комфорті, без стресу та метушні.

До слова, раніше повідомлялося про те, як отримати безкоштовний апгрейд до бізнес- чи першого класу в літаку. Працівники Skyscanner поділилися трьома дієвими порадами, як збільшити шанси на такий приємний сюрприз: реєструйтеся першими, вступайте до програм лояльності та будьте ввічливими з персоналом.