Випрані речі будуть, неначе з хімчистки: що покласти в барабан пральної машинки

Розповідаємо, що додати у барабан, аби дістати з нього свіжі та чисті речі.

Якщо у вас є домашні улюбленці, то багато шерсті від тварин налипає на одяг. І прання не завжди вирішує це питання. Однак кмітливі господині винайшли спосіб, як легко позбутися будь-якої шерсті, волосся та дрібних ворсинок на одязі. Треба покласти у пралку 2-3 вологі серветки, які на відмінно впораються із цією проблемою.

Як працює метод прання із вологими серветками

Варто звернути увагу на кілька важливих нюансів. Серветки повинні бути досить цупкими, на одне прання можна класти 2-3 штуки.

Щоб скористатися таким лайфгаком, можна брати звичайні вологі серветки. Не варто користуватися тканинними, що призначені для протирання будь-яких поверхонь, вони не підходять.

Як це працює? Під час прання у барабані піднімається вода, а разом із нею вся шерсть, нитки, волосся та ворсинки. А серветка їх на собі затримуватиме, бо вона також досить легка і підніматиметься у воді.

Такий простий трюк має кілька переваг. По-перше, до фільтру пральної машинки це сміття не потраплятиме. По-друге, одяг буде бездоганно чистим, так як серветка збере всю шерсть і ворсинки.

Необхідно розуміти, що для дуже забруднених речей цей лайфгак не підійде. Тоді краще скористатися послугами хімчистки.

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