Вирощування розсади: як зробити просте і безкоштовне підсвічування рослин

Просте і безкоштовне підсвічування для розсади і не тільки

Підсвічування розсади відіграє ключову роль у її правильному розвитку, особливо у зимово-весняний період, коли природного світла недостатньо. Якщо розсада отримує мало світла, вона витягується, стає слабкою і може загинути після висадки у відкритий ґрунт.

Підсвічування необхідне не лише для розсади, але й для кімнатних квітучих рослин у зимовий період. Також воно потрібне плодовим рослинам, якщо ви вирощуєте вдома чері або корнішони для себе та своєї родини в зимово-весняний період. Щоб уникнути таких проблем, городники використовують різні методи підсвічування.

Для підсвічування виористовують фітолампи — спеціальні лампи для підсвічування рослин, які випромінюють світло у червоному та синьому спектрах. Вони стимулюють фотосинтез, сприяють кращому росту та розвитку розсади. А можна скористатися безкоштовним підсвічуванням, і тоді фітолампи не знадобляться.

Світловідбивні екрани для підсвічування рослин: як зробити

Для цього можна зробити світловідбивний екран своїми руками. Він виготовляється зі спеціального утеплювального матеріалу, фольгованого з одного боку, або з декількох шарів звичайної фольги. Також знадобляться дерев'яні шпажки для створення стійкої конструкції.

Відріжте від утеплювального матеріалу шматок, відповідний за розміром до квіткового горщика або контейнера, вставте всередину дві дерев'яні шпажки та встановіть у горщик або контейнер. Поставте на вікно так, щоб світло відбивалося від екрана та поверталося до рослин.

Те ж саме можна зробити зі звичайної фольги, але потрібно використовувати кілька шарів для більш міцної конструкції. Закріпіть дві шпажки між шарами фольги та вставте у квітковий горщик, який потім встановіть на вікно.

Цей метод перевірений багатьма садівниками та городниками: розсада не витягується, розвивається поступово та повноцінно. Те ж саме стосується і кімнатних рослин. Не бійтеся: спалити рослини надмірною кількістю світла неможливо, оскільки в осінньо-зимово-весняний період світла дуже мало, тому такий світловідбивний екран буде дуже корисним для ваших рослин.

Підсвічування розсади// фото: myhomeinspiration.net

Як варіант для підсвічування можна використовувати дзеркала -- якщо поставити розсаду між дзеркалами або біля великої дзеркальної поверхні, вона отримуватиме більше світла. Так само, як світловідбивні екрани, цей метод не потребує додаткових витрат електроенергії, але допомагає зменшити витягування рослин.

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