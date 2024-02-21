Виросте розміром з кулак: ось чим потрібно підживити полуницю навесні

Щоб отримати великий урожай полуниці розміром з кулак, потрібно знати, чим підживити кущики навесні.

Фахівці знають, чим підживити полуницю навесні, щоб потім отримати дійсно великий урожай смачних ягід. Спробуйте і ви. Тим більше, що рецепт добрива простий і не потребує особливих засобів.

Потрібно взяти третину відра теплої води і додати до неї одну чайну ложку борної кислоти і таку ж кількість марганцівки. Все ретельно перемішайте. Тепер отриманий розчин розведіть одним відром води, додайте кілька крапель йоду та знову ретельно перемішайте.

На цьому приготування добрива не закінчується. Потрібно ще додати 2 столові ложки нашатирного спирту. Знову добре перемішайте. Тепер підживлення повністю готове.

Під кожен кущик полуниці потрібно внести приблизно 300-400 мл готового розчину. Вже за кілька днів ви зможете помітити, що рослина пішла у ріст і збільшилася просто на очах.

Не забудьте додатково перед підживленням позбутися старого та сухого листя, перевірте рослину на хворі пагони. Можна також зробити обрізання.

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