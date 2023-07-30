Виросте за тиждень та щедро засипле урожаєм: чим підживити моркву влітку, щоб була солодка і хрумка

Чи реально створити таку підгодівлю своїми руками, щоб морква за тиждень виросла солодкою і хрумкою? Якщо знати, які інгредієнти використовувати, то так.

Здавалося б, що цей коренеплід може рости і без зайвого втручання, втім, якщо правильно підживити моркву, вона дасть великий та смачний урожай.

Багато городників використовують для підживлення моркви влітку попіл. І дійсно, використовуючи лише попіл та воду, можна створити швидке та ефективне підживлення з великою кількістю корисних речовин. Для замішування розчину потрібно взяти відро води і розмішати в ньому дві склянки попелу з добре прогорілої деревини. Потім все перемішати і вносити в зеплю по півлітра.

Втім є ще один, більш простіший варіант. Він не потребує використання попелу, який часто розноситься вітром після висихання.

Для підживлення мокрви чудово підходить настоянка з кропиви. Щоб її приготувати беруть лише листя і стебла пекучої рослини. Цікаво, що для приготування добрива підійде навіть минулорічний будяк.

Зів'ялі рослини потрібно грубо нарізати, закласти у металеве 10-літрове відро, заповнити потрібно приблизно 2/3 ємності. Потім взяти теплу воду і залити нею кропиву. Рідина повинна бути саме теплою, щоб почався процес бродіння. Тепер слід поставити відро у тепле і сонячне місце та зачекати кілька днів. В липні-серпні стоїть зазвичай спекотна погода, тому добриво буде готове досить швидко.

Концентратом поливати моркву не можна. Потрібно настоянку розвести у пропорції 1:10, а потім внести в землю.

Звичайно вносити будь-яке рідке добриво потрібно в прохолодну частину доби (вранці або ввечері), щоб не попалити листя городини.

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