Виростуть навіть на камінні: п’ять декоративних чагарників для найбіднішого ґрунту

Створити гарний сад на кам'янистій або неродючій землі – цілком реальна задача, треба лише правильно вибрати чагарникові рослини.
Розповідаємо про п’ять невибагливих чагарників, які ростимуть на найбіднішому неродючому ґрунті.
Які декоративні чагарники добре ростимуть на неродючій землі
- Мигдаль. Навесні чагарник розпускається ніжними блідо-рожевими квітами, тому його обов’язково треба мати у своєму саду. Мигдаль добре ростиме на кам’янистому ґрунті та матиме гармонійний вигляд, якщо його садити разом із хвойними рослинами. Чагарник треба регулярно поливати й обрізати, тоді він добре ростиме й цвістиме. Його досить легко розмножувати прикореневою парослю.
- Барбарис не лише гарно квітне, восени також з нього можна зібрати корисні ягоди для чаю та настоянок. Це досить невибаглива рослина, її варто садити у затінку, підживлювати й поливати не потрібно. Досить легко розмножується з насіння.
- Магнолія падуболиста. Такий елегантний вічнозелений чагарник навесні радуватиме вас жовтими квітами, а влітку – яскраво-синіми ягодами. Магнолію варто садити також у затінку, поливу потребує лише у засуху. Декоративний чагарник добре переносить зиму без накриття.
- Верес. Ця рослина стійка до посухи та різких перепадів температури, не боїться морозів, добре приживається на неродючій землі. Влітку верес радуватиме своїх господарів фіолетовим і рожевим квітом. Чагарник можна не поливати, найкраще садити у півтіні на кислих та пухких ґрунтах.
- Айва японська. Це справжній квітучий шедевр. Навесні рослина вкривається яскравими помаранчевими та червоними квітами, а восени дає ароматні плоди. Чагарник росте як на сонці, так і в затінку, посухостійкий, не потребує поливу. Його дуже легко розмножувати парослю.
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