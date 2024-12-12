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Виростуть навіть на камінні: п’ять декоративних чагарників для найбіднішого ґрунту

Виростуть навіть на камінні: п’ять декоративних чагарників для найбіднішого ґрунту

Які декоративні кущі для збіднілого ґрунту / Фото: Freepik

Створити гарний сад на кам'янистій або неродючій землі – цілком реальна задача, треба лише правильно вибрати чагарникові рослини.

Розповідаємо про п’ять невибагливих чагарників, які ростимуть на найбіднішому неродючому ґрунті.

Які декоративні чагарники добре ростимуть на неродючій землі

  1. Мигдаль. Навесні чагарник розпускається ніжними блідо-рожевими квітами, тому його обов’язково треба мати у своєму саду. Мигдаль добре ростиме на кам’янистому ґрунті та матиме гармонійний вигляд, якщо його садити разом із хвойними рослинами. Чагарник треба регулярно поливати й обрізати, тоді він добре ростиме й цвістиме. Його досить легко розмножувати прикореневою парослю.
  2. Барбарис не лише гарно квітне, восени також з нього можна зібрати корисні ягоди для чаю та настоянок. Це досить невибаглива рослина, її варто садити у затінку, підживлювати й поливати не потрібно. Досить легко розмножується з насіння.
  3. Магнолія падуболиста. Такий елегантний вічнозелений чагарник навесні радуватиме вас жовтими квітами, а влітку – яскраво-синіми ягодами. Магнолію варто садити також у затінку, поливу потребує лише у засуху. Декоративний чагарник добре переносить зиму без накриття.  
  4. Верес. Ця рослина стійка до посухи та різких перепадів температури, не боїться морозів, добре приживається на неродючій землі. Влітку верес радуватиме своїх господарів фіолетовим і рожевим квітом. Чагарник можна не поливати, найкраще садити у півтіні на кислих та пухких ґрунтах.
  5. Айва японська. Це справжній квітучий шедевр. Навесні рослина вкривається яскравими помаранчевими та червоними квітами, а восени дає ароматні плоди. Чагарник росте як на сонці, так і в затінку, посухостійкий, не потребує поливу. Його дуже легко розмножувати парослю.

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