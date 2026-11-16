Вірші до Дня святого Миколая 2026: короткі та красиві для дітей від 2 років і школярів

Вірші до Дня святого Миколая

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День святого Миколая — одне з найулюбленіших зимових свят серед українських дітей. Напередодні 6 грудня малеча пише листи зі своїми побажаннями, чекає подарунків і готує святкові виступи. Особливою традицією залишаються вірші, які діти розповідають удома, у дитячому садочку або школі.

Щоб дитині було легко вивчити вірш до Святого Миколая, важливо враховувати її вік. Найменшим підійдуть коротенькі чотиривірші, а школярі можуть обрати довші поезії.

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Короткі вірші до святого Миколая для дітей 2–3 років

Для найменших дітей найкраще обирати прості віршики з чотирьох рядків. Вони мають легко запам’ятовуватися та містити знайомі слова.

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Миколаю, Миколаю,

Я давно тебе чекаю.

Завітай у нашу хату,

Щоб було у нас свято!

Тихо-тихо падав сніг,

Хтось ступив на наш поріг.

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Хто це, хто це? Та невже

Миколай іде уже?

Під подушкою пакунок,

А в пакунку — подарунок.

Хто приніс його? Вгадай!

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Звісно, добрий Миколай!

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У торбинці невеличкій

Є гостинці для малечі.

Вірші до Миколая для дітей 3–4 років

У цьому віці діти вже можуть вивчити трохи довші вірші. Найкраще підійдуть веселі поезії про очікування святого Миколая, подарунки та зимові пригоди.

Миколаю, завітай,

Нашу хату не минай.

Ми на тебе так чекали,

І листи тобі писали!

Зірка в небі засіяла,

Миколая привітала.

Він до діток поспішає,

Всіх зі святом привітає.

За віконцем сніг кружляє,

Миколай уже рушає.

Він гостинці всім несе,

Щастя й радість нам дарує!

Вірші до святого Миколая для дітей 4–5 років

Дітям 4–5 років можна запропонувати вірші з невеликим сюжетом. Вони вже здатні запам’ятати кілька строф і виразно розповісти їх на святковому ранку.

Зірка в небі засвітилась,

Сніг лягає на поля.

Тихо хвіртка відчинилась —

Миколай прийшов здаля!

Святий отче Миколаю,

Мою хату не минай.

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху.

Я листочок написала,

Миколая попрохала:

«Завітай у нашу хату,

Подаруй нам гарне свято!»

Вірші до Миколая для дітей 5–6 років

Для старших дошкільнят підійдуть вірші на 6–8 рядків. Їх можна розповідати на святковому ранку, перед врученням подарунків або під час родинного святкування.

Ніч морозна, місто спить,

Тільки місяць ще не спить.

Миколай іде до хати,

Щоб гостинці дітям дати.

Зірка стежку освітила,

Ніч чарівна наступила.

І під ранок дітвора

Крикне радісно: «Ура!»

Любий отче Миколаю,

Я на тебе так чекаю.

Ти до діток завітай,

Щастя й радості додай.

Хай здійсняться добрі мрії,

Хай живе у серці віра.

Буде мир у кожній хаті,

Будуть діти всі завзяті.

Вірші до святого Миколая для 1 класу

Першокласникам варто обирати вірші з чітким ритмом і зрозумілим змістом. Такі поезії легко розповідати напам’ять під час шкільного свята.

За вікном сніжинки білі

Закружляли у танку.

Миколай несе гостинці

У великому мішку.

Він загляне в кожну хату,

Принесе тепло й добро.

Щоб усі були щасливі,

Щоб усім у нас везло.

Святий Миколаю,

До нас завітай,

Здоров’я і щастя

Усім побажай.

Хай буде у хаті

І затишок, й сміх,

Хай радість приходить

До діток усіх.

Вірші до святого Миколая для 2 класу

Учні другого класу можуть вивчити вірші з невеликою історією про подорож Миколая, подарунки та добрі вчинки.

Через поле, через гай

Поспішає Миколай.

Він гостинці всім везе,

Добрі звісточки несе.

У торбинці є дарунки,

Кольорові подарунки,

Книжки, пряники, цукерки,

Іграшкові різні звірки.

А найбільший подарунок —

Щира радість і любов,

Щоб добро до кожної оселі

Поверталося знов і знов.

Святий Миколай мандрує,

Кожну хату він шанує.

Де живуть любов і згода,

Там панує добра врода.

Не забуде він про діток,

Про маленьких непосид.

Подарує тепле слово,

Щоб щасливим був наш світ.

Вірші до святого Миколая для 3 класу

Для третьокласників підійдуть довші вірші з побажаннями миру, щастя й добра. Їх можна використати для шкільного виступу або конкурсу читців.

У грудні, коли перший сніг

Лягає тихо на поріг,

Ми згадуємо доброту,

Що зігріває душу всю.

Нехай святий Миколай

Прийде у кожен рідний край,

Принесе радість і тепло,

Щоб добре всім на світі було.

Не тільки іграшки в торбині,

А й щастя кожній він дитині

Нехай дарує повсякчас,

Щоб мирне небо було в нас.

Сьогодні зірка засіяє

Над дахами рідних хат.

Святий Миколай вітає

І дорослих, і малят.

Хай здійсняться добрі мрії,

Хай минуть усі жалі.

Хай любов і світлі надії

Не згасають на землі.

Хай радіють усі діти,

Хай лунає щирий сміх.

Ми бажаємо у свято

Миру й щастя для усіх.

Вірші до святого Миколая для 4 класу

У четвертому класі діти вже можуть вивчати змістовні поезії про людяність, турботу та взаємодопомогу. Такі вірші добре підходять для святкових виступів.

Не тільки подарунки в торбі

Несе нам Миколай святий.

Він нагадати хоче кожному,

Що світ тримається на доброті.

На щирім слові, на підтримці,

На допомозі у біді,

На теплій усмішці дитячій

І на любові у житті.

Нехай у кожній рідній хаті

Панує злагода й тепло.

Щоб діти всі були щасливі,

Щоб мирне небо в нас було.

Святий Миколаю, прийди в Україну,

Принеси щасливу й мирну годину.

Хай будуть здорові і тато, і мама,

Хай радість приходить до кожного з нами.

Нехай усміхаються діти щасливі,

Ростуть у любові, здорові й сміливі.

І кожен новий день дарує тепло,

Щоб мирне життя до усіх нас прийшло.

Вірші до святого Миколая для 5 класу

Учням п’ятого класу вже можна пропонувати поезії з глибшим змістом — про доброту, співчуття, підтримку та віру в краще майбутнє.

Коли над світом ніч зимова Розсипле зорі угорі, Приходить час для доброго слова, Для щирих вчинків і надій. Святий Миколай нагадує кожному, Що диво народжується в серцях. Воно живе у слові доброму, У допомозі й теплих руках. Не треба чарівного дарунка, Щоб щастя комусь подарувати. Достатньо підтримки й турботи, Щоб світ добрішим зробити. Нехай же мир прийде в країну, Хай будуть поруч всі свої. І усміхається дитина У світлій радості й любові.

Сучасні вірші до святого Миколая для підлітків

Для старших школярів краще обирати вірші без надмірно дитячих образів. Їм підійдуть поезії про добро, надію, здійснення мрій та мир.

У кожного є мрія потаємна,

Яку не завжди вимовиш словами.

Вона живе у серці непомітно,

Зростає разом з нашими роками.

І в ніч, коли приходить Миколай,

Так хочеться повірити у диво.

Щоб світ навколо став добрішим,

Щоб кожна мить була щаслива.

Щоб повернулися додому рідні,

Щоб мир запанував у нашім краї.

Щоб діти прокидались без тривоги,

І кожен вірив у здійснення бажань.

Та справжнє диво — не лише дарунки,

Не тільки свято й сяйво ліхтарів.

Воно живе у добрих наших вчинках,

У теплоті відкритих сердець.

Як допомогти дитині швидко вивчити вірш до святого Миколая

Щоб підготовка до свята була приємною, не варто змушувати дитину одразу запам’ятовувати довгий текст. Краще обрати вірш відповідно до її віку та вивчати його поступово.

Для малюків 2–3 років достатньо кілька разів повторити короткий чотиривірш разом із батьками. Можна супроводжувати слова простими рухами, щоб дитині було легше запам’ятати зміст.

Дошкільнятам 4–6 років зручно вчити вірші по два рядки. Після цього можна поступово з’єднувати їх у строфи та повторювати весь текст.

Школярам допомагає виразне читання, пояснення незнайомих слів і невеликі репетиції перед родиною.

Головне — не перетворювати підготовку до свята на обов’язок. Нехай вірш до Святого Миколая стане для дитини можливістю проявити себе, подарувати близьким гарний настрій і відчути атмосферу свята.

День святого Миколая в Україні відзначають 6 грудня. Тому підготувати святковий вірш можна заздалегідь, щоб дитина встигла спокійно його вивчити та впевнено розповісти.

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