Вірусні іграшки "м’які пельмені" шкодять дітям: що знайшли експерти

Іграшка Mystery Squishy Dumpling / © Daily Mail

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Вірусні іграшки «м’які пельмені» стала справжнім трендом у соцмережах, проте експерти б’ють на сполох. Перевірки показали, що численні копії популярного товару містять небезпечні леткі хімічні сполуки.

Про це пише Daily Mail.

Забудьте про Лабубу чи іграшки NeeDoh — новим вірусним хітом соцмереж стали «м’які пельмені» (squishy dumpling). Ця сенсорна іграшка вже стала одним із найпопулярніших колекційних товарів року. Покупці активно полюють на рідкісні блискучі варіанти, через що попит на них стрімко зростає.

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Оригінальний продукт випускає компанія RMS, однак через шалений інтерес до іграшки на ринку почали масово з’являтися її аналоги та копії від інших виробників.

«М’які пельмені» місять небезпечні хімікати

Втім, результати перевірок показали, що значна частина таких виробів може містити небезпечні хімічні речовини.

Після того як з’явилися скарги на різкий хімічний запах, міська рада Суонсі (Вельс) провела дослідження кількох іграшок типу «м’яких пельменів». Результати викликали серйозне занепокоєння. Під час аналізу фахівці виявили низку летких органічних сполук (VOC), серед яких — етилбензен, стирол, а також м-, п- та о-ксилол.

«Ці товари очевидно приваблюють дітей через популярність в Інтернет-трендах, але це не означає, що вони безпечні. Коли іграшка має сильний хімічний запах і не містить базової інформації про безпеку, це має стати тривожним сигналом для батьків і продавців. Наше головне занепокоєння — ризик для дітей, якщо небезпечні товари потраплять у домівки, шкільні рюкзаки або ігрові зони», — заявив співробітник відділу торгових стандартів міської ради Суонсі Ріс Гарріс.

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Оригінальна версія іграшки має назву Mystery Squishy Dumpling і виробляється британською компанією RMS.Як випливає з назви, це м’який «пельмень», який продається в герметичній упаковці. Поки упаковка не відкрита, покупець не знає, який саме колір отримає. Найбажанішими серед колекціонерів вважаються блискучі версії.

Як і з іншими вірусними товарами, «м’які пельмені» стає дедалі важче знайти у продажу: нові партії часто розкуповують за лічені години після надходження. Через це ринок почали заповнювати підробки, багато з яких не відповідають вимогам британського законодавства.

Міська рада Суонсі отримала низку звернень від батьків, які повідомляли про сильний запах бензину від цих іграшок. У відповідь фахівці провели перевірки різних товарів і підтвердили наявність летких органічних сполук.

«Ці речовини пов’язані із запахом, схожим на бензин, про який повідомляли люди. Рівні речовин, виявлені в сертифікатах випробувань, викликали серйозні побоювання щодо безпеки, а деякі з виявлених хімічних речовин визнані небезпечними», — вказано в заяві.

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Деякі «м’які пельмені» не відповідають навіть базовим стандартам безпеки

Крім цього, чимало виробів не відповідали навіть базовим стандартам безпеки через відсутність важливої інформації на упаковці. У деяких випадках були відсутні інструкції щодо дій у разі пошкодження чи протікання виробу. Також частина товарів не мала маркування CE або UKCA, яке підтверджує проходження необхідної оцінки безпеки. Крім того, на деяких іграшках не були зазначені дані відповідальної особи у Великій Британії — виробника або імпортера.

«Соціальні мережі, такі як TikTok, можуть майже миттєво поширювати моду на нові іграшки, але вони також допомагають службам контролю виявляти нові підроблені, небезпечні або такі, що не відповідають вимогам, товари, які потрапляють на ринок. Ми закликаємо батьків бути обережними, купувати товари у надійних продавців і перевіряти наявність правильних позначок безпеки та інформації про постачальника. Також ми просимо бізнес уважно стежити за швидкоплинними трендами та переконуватися, що продукція, яку вони продають, відповідає законодавчим вимогам безпеки», — висловився Гарріс.

Небезпечний TikTok-тренд з м’якими іграшками в мікрохвильовці

Ця історія з’явилася невдовзі після попередження експертів Королівського товариства із запобігання нещасним випадкам про новий небезпечний тренд у TikTok. Діти почали класти м’які іграшки в мікрохвильову піч, щоб зробити їх пластичнішими.

Уже зафіксовано випадки серйозних травм: кілька дітей отримали сильні опіки після того, як іграшки вибухнули та вкрили їх гарячою липкою масою. Шокувальні фотографії демонстрували дев’ятирічну дитину з тяжкими опіками обличчя. Водночас семирічна дитина після потрапляння розпеченої маси на обличчя та груди зазнала опіків третього ступеня і впала в кому.

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Нещодавно британська мама також повідомила, що її десятирічна донька отримала «травматичні опіки», повторивши цей тренд.

«Неправильне використання побутових приладів може мати руйнівні наслідки», — попередила Ріайн Рейнольдс із Королівського товариства із запобігання нещасним випадкам, а також наголосила, що батьки повинні пояснювати дітям: «мікрохвильові печі — це не іграшки».

Нагадаємо, раніше батьків попередили про небезпеку підроблених ляльок Лабубу: через низьку якість, токсичні матеріали та дрібні деталі, що легко відриваються, ці іграшки можуть викликати отруєння або задуху. Купуйте оригінали лише у перевірених продавців, перевіряючи наявність голографічної наклейки, QR-коду та УФ-штампа.

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