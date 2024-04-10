Вірування, які попереджають про лихо та небезпеку: популярні народні прикмети

Чимало оминають кути стола, не передають речі через поріг чи обходять чорного кота. Все це народні вірування, які передаються від покоління до покоління.

Народні вірування покликані були регулювати відносини людей між собою та з навколишнім світом. Вони формувались на основі спостережень багатьох поколінь — наші предки спостерігали за природою, побутом і розроблювали певні правила, традиції для упорядкування щоденного життя. Різноманітні ситуації пояснювались втручанням духів та потойбічних сил.

З приходом християнства вірування трансформувалися в народні звичаї. Таким чином давні традиції переплелися з християнськими постулатами.

Сьогодні багатьох вірувань дотримуються неусвідомлено, тому, що так робили батьки та діди.

Найпопулярніші прикмети та забобони, що попереджають про небезпеку

Ввечері не можна щось позичати чи виносити з дому сміття

Вважалося, що все, що відбувається ввечері, коли вже стемніє – це не людська пора часу. Людина в цей час не захищена і може піддаватися впливу нечистої сили.

Тому ввечері не можна нічого віддавати, щоб не накликати біду. Коли людина щось виносить з дому ввечері, то ніби віддає це потойбічним силам. Такі дії можуть спричинити нещастя, привернути до неї потойбічні сили.

Якщо свистіти у хаті, не буде грошей

Вважається, що свист — це неприродний звук, який пов'язаний з нечистою силою. У легендах свист часто супроводжує чорта або біса. У народних традиціях свист наділяється певною демонічною силою, вважається, що ним можна викликати нечисту силу.

Не можна передавати речі через поріг

Наші предки вважали, що поріг у хаті – це межа між реальним і потойбічним. За давньою традицією колись ховали під порогом. Поріг сприймався як межовий простір, тому передавати речі через поріг заборонялося.

З цих же причин на порозі не дозволялося ні сидіти, ні стояти.

Не можна дивитися у розбите дзеркало

Дзеркало – це своєрідний портал між світами, який веде в паралельний світ. Тому його завішують на всі 9 днів, коли в домі помирає людина.

Вважалося, що розбите дзеркало продовжує зберігати свої властивості порталу, але зламаного. Тому дивитися у нього було до невдачі, яка прийде до людини з іншого світу.

Існувало навіть повір'я, що негаразди будуть переслідувати людину, яка глянула у розбите люстерце, протягом 7 років.

Не можна дарувати ножі

У давнину вірили, що ніж може як захистити, так і нашкодити при неправильному використанні. Вважалося, що ковалі, які працюють з металом мають знання, недоступні іншим людям, обізнані з нечистою силою..

Тому якщо хтось дарував щось гостре та металічне, цей предмет був від нечистого. Щоб не було невдачі, потрібно було відкупити цей предмет. Тому люди викуповували ножі, щоб через них не передалося нічого лихого.

Жінка перейшла дорогу з пустим відром – до нещастя

Повне відро символізувало наповненість, благодатність, а пусте – бідність та невдачу.

Тому коли переходять з повними відрами — це на успіх та щастя, а з пустим відром – навпаки.

Розсипана сіль – до сварки

Сіль дуже дорого коштувала, лише багаті люди могли собі дозволити купувати багато солі, тому коли хтось в хаті її розсипав, виникала сварка. В традиційних обрядах сіль використовують як захист. Тому розсипати сіль – це ще й розпорошити свій захист.

Незаміжнім не можна сидіти на куті стола

До кутів ставилися з особливою обережністю, бо вони вважалися однією з меж між реальним і потойбічним.

Ввважалося, що вони наче виштовхують, люди повинні сидіти по сторонах стола, а сидіння на куті сприймається як неправильне. Можна отримати покарання за це.

Якщо птах врізався у вікно – це до нещастя

Це надзвичайно давній символ, пов'язаний з тим, що пташки, які відлітають у вирій, знаходяться в потойбіччі. Вони можуть символізувати або душі померлих, або переносити від них якусь інформацію. Тому вважається, що пташка, яка залітає додому – це послання з того світу.

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