Висаджування томатів під зиму у відкритий ґрунт: такого способу без розсади ви ще точно не пробували

Висаджування помідорів під зиму у відкритий ґрунт — це унікальний спосіб вирощування томатів без розсади. Спробуйте і ви. Тим більше, що садити потрібно вже зараз.

Часто саме з розсадою помідорів буває найбільше проблем. Висівають її зазвичай наприкінці березня, але в перший весняний місяць для сходів ще замало сонячного світла, що може призвести до поганого розвитку. Також для розсади потрібно багато місця, адже всі ці ящики потрібно кудись ставити.

Але спеціалісти стверджують, що існує унікальний спосіб висівання помідорів під зиму, який не потребує часу для вирощування розсади. Що потрібно робити?

Від початку до середини листопада, якщо дозволяє погода, до перших морозів викопайте на городі лунки глибиною до 15-20 см. В кожну лунку викладіть один цілий помідор.

Зверху лунки просто присипаються сухою землею, яка злегка утрамбовується. Не забудьте замульчувати своєрідні грядки сухим листям. Шар мульчи повинен бути не менше 15 см (можна і більше). Щоб листя не розніс вітер, зверху можна покласти сітку.

Як тільки випаде перший сніг сітку можна буде зняти. Дуже важливо, щоб помідори залишалися в землі в теплі, тобто були захищеними від морозу.

Навесні, після прогрівання ґрунту, листя потрібно прибрати. Згодом ви побачите, що з кожної лунки виглядає пучок свіжих паростків. Як і висаджену розсаду їх потрібно накривати від заморозків. Як тільки сходи підростуть, можете сміливо викопувати їх і розсаджувати на грядці.

До речі, томати, які були вирощені за допомогою цього унікального способу без розсади, будуть витривалішими до похолодання та більш стійкими до різноманітних хвороб.

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