Віщує кохання та захищає від заздрощів: який чагарник має рости біля кожного будинку

Шипшина біля воріт чи паркану створює живий енергетичний щит / © Pexels

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Дика троянда, яку в Україні називають шипшиною, століттями є не лише окрасою ландшафту, а й потужним оберегом для дому. Люди в різних куточках світу здавна вважали, що її колючки здатні перехоплювати та знімати з людей небажану енергетику. Цей дивовижний кущ використовують для духовного очищення, а його стебла традиційно розміщують над дитячими колисками задля захисту немовлят.

Про містичні властивості цієї рослини та її багату історію як символу кохання, захисту та благодаті пише сайт Wild Foods and Medicines.

Енергетичний щит та очищення простору

В українській традиції шипшину також здавна наділяють потужними захисними властивостями і висаджують цей колючий кущ неподалік від входу до оселі або біля воріт. Згідно з народними прикметами, про які згадує «Радіо Трек», гострі колючки цієї рослини не дозволяють злим силам, заздрості та недобрим думкам проникнути до будинку.

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Однак не варто висаджувати чагарник надто близько до вікон чи дверей. Вважається, що колючки можуть не лише захищати, а й затримувати енергію в домі, тому для шипшини краще обирати місце на певній відстані від житла.

Духовне застосування цієї рослини тісно переплітається з її фізичними цілющими властивостями, адже вона здатна усувати небажану енергію та приносити захист духовному тілу. Здавна дику троянду застосовують для того, щоб принести благодать і зцілення тим, хто втратив близьку людину або переживає горе.

Багато людей використовують квіти і плоди шипшини для зняття щоденного стресу. Такі практики очищення та емоційного відновлення за допомогою цієї рослини перегукуються в різних культурах по всьому світу протягом усієї історії людства.

Символ кохання та сімейної злагоди

Окрім потужної захисної функції, пишний кущ шипшини поруч із будинком завжди вважався символом достатку та родинної гармонії. Якщо рослина добре росте і рясно вкривається цвітом, це є беззаперечним знаком добробуту й щасливого життя для всіх мешканців оселі.

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Особливе значення ці квіти мали для незаміжніх дівчат, адже весняне рясне цвітіння віщувало їм швидкі та приємні зміни в особистому житті. Крім того, українці століттями спостерігали за цим чагарником, як за природним синоптиком: велика кількість ягід восени обіцяла морозну й сніжну зиму, а пишний цвіт вказував на тепле літо та гарний урожай.

У міфології ця квітка нерозривно пов’язана з богами та святими і є символом краси, любові та благодаті. Квіти шипшини навіть вважаються афродизіаком, який пробуджує в людях глибокі почуття тепла та ніжності.

Цікаво, що ця давня рослина, яка існує вже тридцять п’ять мільйонів років, має підтверджені цілющі властивості. Плоди шипшини використовують для лікування запалення та опіків, а також як безцінне джерело вітамінів.

«Вплив шипшини панував у мистецтві, поезії, піснях і релігійних церемоніях з давніх часів, і її потужна присутність продовжує панувати сьогодні», — зазначають експерти.

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