Відеогра GTA 6 / © The LAD bible

Реклама

Тривала ігрова сесія у Grand Theft Auto 6 може спочатку викликати сильне задоволення та допомогти зняти стрес, однак після кількох годин безперервної гри організм починає відчувати наслідки перевтоми. Зокрема, погіршується концентрація, сповільнюється реакція, виникають проблеми зі сном і зростає ризик зневоднення.

Про це пише видання LADbible із посиланням на пояснення консультанта зі здоров’я компанії Balance My Hormones Майка Кочіса.

Реклама

Експерт описав, як змінюється фізичний і психологічний стан людини під час восьмигодинного ігрового марафону.

Реклама

Перші години: дофамін і зниження стресу

На початку гри мозок активно реагує на нові враження, завдання та винагороди. За словами Кочіса, цьому сприяє дофамін — нейромедіатор, пов’язаний із мотивацією, передчуттям і відчуттям задоволення.

Кожне успішно виконане завдання, відкриття нової локації або несподіваний поворот сюжету активує систему винагороди мозку, посилюючи бажання продовжувати гру.

Під час особливо напружених епізодів організм може переходити в стан, подібний до реакції «бий або біжи»: частішає пульс, прискорюється дихання та підвищується пильність, хоча людина фізично залишається нерухомою.

Водночас експерт зазначає, що відеоігри можуть мати й позитивний психологічний ефект. За його словами, навіть 25 хвилин гри зі сценами насильства здатні знизити рівень гормону стресу кортизолу, а після двох годин геймер може відчути значне розслаблення.

Реклама

Через кілька годин: втома, зневоднення та втрата концентрації

За тривалої гри людина може настільки зануритися у віртуальний світ, що перестає стежити за часом. Такий стан експерт називає «потоком», коли увага повністю зосереджується на ігровому процесі, а потреба робити перерви відходить на другий план.

У результаті геймер може кілька годин майже не рухатися, забувати про регулярне харчування та недостатньо пити води.

Кочіс попереджає, що постійна концентрація, швидка обробка візуальної інформації та ухвалення рішень поступово виснажують мозок, навіть якщо сама гра приносить задоволення.

«Ненавмисне нехтування базовими потребами організму — регулярним харчуванням, водним балансом і рухом — може призвести до відчуття втоми та дискомфорту», — пояснив фахівець.

Реклама

Після тривалої ігрової сесії також може погіршитися швидкість реакції, знизитися уважність і здатність обробляти інформацію. Це негативно впливає не лише на результати гри, а й на загальне самопочуття.

Після восьми годин: проблеми зі сном

Окрему небезпеку становлять тривалі ігрові сесії у вечірній час. Яскраве світло екрана може пригнічувати вироблення мелатоніну — гормону, який допомагає організму налаштуватися на нічний відпочинок.

Через це людині стає складніше заснути, а режим сну та неспання може порушитися. Додатково на якість відпочинку впливає висока мозкова активність: навіть після вимкнення гри людина може продовжувати подумки повертатися до пережитих подій і вражень.

Майк Кочіс радить після тривалого перебування перед екраном виділити час на відновлення: приглушити освітлення, відмовитися від інтенсивної візуальної стимуляції та зайнятися спокійною діяльністю перед сном.

Нагадаємо, відеоігри досі залишаються однією з найгарячіших тем у батьківських чатах. Одні вважають їх марною тратою часу, інші бояться, що діти стануть менш активними, замкнутими та залежними від гаджетів. Одначе дослідження показують значно цікавішу картину.

Новини партнерів