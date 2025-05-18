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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
596
Час на прочитання
2 хв

Вісім найсмачніших і найкращих начинок для млинців: про такі мало хто знає

Якщо ви хочете здивувати свою родину смачними млинцями, тоді вам варто спробувати ці начинки. Вони не потребують багато часу та зусиль на приготування, дуже смачні й недорогі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які найсмачніші начинки для млинців

Які найсмачніші начинки для млинців / © www.freepik.com/free-photo

Розповідаємо, які начинки для млинців найсмачніші, такі варіанти на будь-який смак та гаманець.

Які вісім найкращих і найсмачніших начинок для млинців: корисні поради господиням

  1. Млинці з начинкою із яєць. Відваріть кілька яєць, натріть на терку, додайте нарізану зелень — цибулю та кріп, посоліть і поперчіть. Можна додати трохи майонезу, щоб начинка не розсипалася.

  2. Сирна начинка. Візьміть пів кіло сиру, додайте жовток курячого яйця, 2-3 столові ложки цукру, щіпку ваніліну й родзинки, попередньо замочені в окропі. Все ретельно перемішайте і можна мастити млинці.

  3. Куряча начинка. Треба відварити одне куряче філе, перекрутити на м’ясорубці, натерти 2 варених яйця, додати в цю масу нарізаного кропу, солі й перцю за смаком.

  4. Грибна начинка. Склад: 500 грамів грибів, 2 штуки ріпчастої цибулі, сіль, перець. Обсмажте гриби й цибулю, додайте перець та сіль за смаком, все ретельно перемішайте.

  5. Печінкова начинка. На пів кіло курячої печінки треба взяти цибулину й середню моркву, все обсмажити, додати три натерті варені яйця, сіль та перець за смаком, ложку майонезу.

  6. Млинці з м’ясом. Ця начинка вважається найпопулярнішою. На півкіло фаршу треба взяти одну цибулину й обсмажити все. Потім додайте сіль та перець за смаком — і начинка готова.

  7. Млинці з шинкою та сиром. Склад: 300 грамів шинки, 150 грамів сиру, 2-3 варених яйця та сіль. Наріжте шинку соломкою, сир та яйця натріть на крупній тертці, додайте сіль за смаком.

  8. Начинка з червоної риби. Для приготування начинки треба взяти плавлений чи м’який сир і нарізану на шматочки слабосолону червону рибу, все ретельно перемішати. За бажання можна додати зелень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
596
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