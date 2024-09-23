Вісім ознак, які вказують на те, що собака збирається вас вкусити чи напасти

При зустрічі з незнайомою собакою потрібно завжди бути обережними. Запевнення власника якогось добермана чи дога "вона не кусається", на жаль може не справдитися, тому що на емоційний стан собаки можуть впливати різноманітні фактори, про які ми не підозрюємо, тому, навіть шпіц може схопити за ногу.

Кожна собака унікальна, стверджують кінологи. У різних порід схильність до агресії різна. Але, як зазначають фахівці вдача та темперамент собаки визначатимуть її особистість і те, як вона реагує на навколишній світ, більшою мірою, ніж її конкретна порода. Впливає на собаку середовище, в якому вона росте, виховання. Будь-яка собака за певних обставин може поводитися неадекватно.

Собака може поводитися агресивно за таких обставин:

При зустрічі з новими та незнайомими подразниками — собаками, людьми вдома чи в дорозі.

При обороні своєї території. Оскільки собаки сприймають присутність «чужих» як загрозу (незалежно від того, люди вони чи собаки), вони можуть напасти та спробувати відігнати їх.

Коли собака охороняє щось цінне для неї та готова за це битися. Це може включати кістки, іграшки, місця відпочинку тощо.

Деякі собаки дуже конкурентоспроможні за своєю природою і намагатимуться залякувати інших собак.

​​​​​​Розчарування, коли собаці "не вийшло так, як хотілося".

Більшість собак хвилюються, коли бачать білок, кішок або наземних тварин, що бродять навколо, і, якщо буде така можливість, будуть переслідувати їх і намагатися зловити, вони сприймають їх як здобич. Собаки, які не були належним чином соціалізовані, можуть сприймати інших маленьких собак також як здобич.

Коли вони хворі або відчувають біль.

Якщо вловити сигнали, які вказують на небезпеку, можна уникнути неприємностей. Потрібно поспостерігати за вухами, очима, ротом, хвостом собаки, яку фізичну позицію вони займають, щоб зрозуміти, що вони відчувають.

Собаки, які перебувають у стані стресу, стурбованості або відчувають загрозу, напружуються, а їхні тіла стають жорсткими. Їхні рухи сповільнюються, хвіст може перестати виляти, може піднятися прапорцем або розгорнутися (якщо він кучерявий). Вони можуть повністю завмерти або почати злегка нахилятися вперед перед нападом.

Які ознаки можуть попереджати про агресію собаки

Шерсть на задній частині шиї собаки встає. Це вказує на те, що собака нервує. Це не завжди означає, що собака нападе, але це означає, що собака в чомусь не впевнена.

на задній частині шиї собаки встає. Це вказує на те, що собака нервує. Це не завжди означає, що собака нападе, але це означає, що собака в чомусь не впевнена. Очі . Якщо собака переживає стрес або тривогу, білки її очей стають більш помітними., або може відводити очі вбік, що супроводжується гарчанням безпосередньо перед нападом. Широко відкриті очі, якими не блимає, прямий погляд – свідчать про те, що вона насторожена і може бути загрозою для оточуючих. У такому випадку краще уникати зорового контакту.

. Якщо собака переживає стрес або тривогу, білки її очей стають більш помітними., або може відводити очі вбік, що супроводжується гарчанням безпосередньо перед нападом. Широко відкриті очі, якими не блимає, прямий погляд – свідчать про те, що вона насторожена і може бути загрозою для оточуючих. У такому випадку краще уникати зорового контакту. Рот . Розслаблений, злегка відкритий рот демонструє спокій і комфорт тварини. Якщо губи зімкнуті й натягнуті, собака може відчувати стрес. Підняті губи, що показують зуби, є попереджувальною ознакою агресії. Собака може втягнути язик і закрити рот, а також уповільнити дихання. Якщо собака скручує губу, показуючи зуб, вона таким чином демонструє загрозу. Собака може помахати язиком догори, щоб вказати, що відчуває тривогу або дискомфорт.

. Розслаблений, злегка відкритий рот демонструє спокій і комфорт тварини. Якщо губи зімкнуті й натягнуті, собака може відчувати стрес. Підняті губи, що показують зуби, є попереджувальною ознакою агресії. Собака може втягнути язик і закрити рот, а також уповільнити дихання. Якщо собака скручує губу, показуючи зуб, вона таким чином демонструє загрозу. Собака може помахати язиком догори, щоб вказати, що відчуває тривогу або дискомфорт. Опущення голови. Якщо собака опускає голову до землі та сильно махає язиком — це не хороший знак.

Якщо собака опускає голову до землі та сильно махає язиком — це не хороший знак. Положення тіла. Якщо тіло спрямоване вперед із напруженими м’язами, це означає, що собака дуже насторожена. Можливо, вона помітила здобич чи відчула загрозу.

Якщо тіло спрямоване вперед із напруженими м’язами, це означає, що собака дуже насторожена. Можливо, вона помітила здобич чи відчула загрозу. Положення та рух хвоста . Виляння хвостом може продовжуватися, але сповільнюється або здається напруженим, а хвіст може підтягуватися або підійматися у вигляді прапора. Замерзання хвоста, як і всього тіла, є поганою ознакою.

. Виляння хвостом може продовжуватися, але сповільнюється або здається напруженим, а хвіст може підтягуватися або підійматися у вигляді прапора. Замерзання хвоста, як і всього тіла, є поганою ознакою. Положення вух . Складені назад вуха можуть сигналізувати про страх, тривогу або покору. Приплескані вуха вказують на сильний стрес. В обох випадках собака може діяти на випередження та атакувати уявний об’єкт небезпеки.

. Складені назад вуха можуть сигналізувати про страх, тривогу або покору. Приплескані вуха вказують на сильний стрес. В обох випадках собака може діяти на випередження та атакувати уявний об’єкт небезпеки. Гарчання. Такі звуки, як гарчання або гавкіт, особливо якщо вони тихі й безперервні, вказують на те, що собака відчуває загрозу або захищається. Це чітке попередження про те, що вона в будь-який момент може вкусити.

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