Вісім приладів, які категорично не можна підключати до подовжувача: попереджають електрики

Фахівці наголошують: подовжувачі не створені для потужної техніки та приладів із нестабільним або високим енергоспоживанням. Неправильне використання — одна з найпоширеніших причин перегрівів, поломок техніки й побутових пожеж.

«Багато аварій у будинках трапляються саме через перевантаження подовжувачів», — пояснюють електрики.

Щоб уникнути ризику, експерти виділили 8 категорій побутових приладів, які ніколи не можна підключати через подовжувач.

Холодильники та морозильні камери

Холодильник — це техніка, яка працює безперервно і потребує стабільного живлення. Саме тому підключення через подовжувач — одна з найнебезпечніших помилок.

Таке навантаження може призвести до перевантаження мережі та регулярного вибивання автоматів. Але ще небезпечніше — ризик пошкодження компресора через перепади напруги.

Фахівці одностайні: така техніка має працювати тільки від окремої настінної розетки.

Мікрохвильові печі

Попри компактний вигляд, мікрохвильова піч споживає значну кількість електроенергії. Її запуск створює різке навантаження на мережу, яке більшість подовжувачів просто не витримує.

Електрики попереджають: це прямий шлях до перегріву, короткого замикання та потенційної пожежі.

Невелика кухонна техніка (тостери, кавоварки тощо)

Кухонні дрібниці часто здаються «безпечними», але насправді мають потужні нагрівальні елементи.

Наприклад, тостер працює за рахунок сильно нагрітих дротів, що потребує високого струму. Саме тому подовжувач у такому випадку може перегрітися або навіть почати плавитися.

Обігрівачі та кондиціонери

Це одна з найпотужніших категорій побутової техніки. Їхнє підключення до подовжувача — серйозний ризик.

Електрики неодноразово фіксували випадки, коли через обігрівачі подовжувачі буквально плавилися або займалися.

Такі прилади повинні працювати тільки через окрему, правильно розраховану електролінію.

Фени та інша техніка для волосся

Фен миттєво створює пікове навантаження на мережу. Саме тому його підключення до подовжувача — небезпечна практика.

Фахівці радять використовувати лише настінні розетки, а у ванній кімнаті — додатково захищені від вологи.

Медичні пристрої

Прилади на кшталт CPAP-апаратів або іншого життєво важливого обладнання потребують безперебійного та стабільного живлення.

Будь-які перепади напруги можуть призвести до критичних збоїв у їхній роботі, тому подовжувачі тут неприпустимі.

Ігрові комп’ютери та професійні аудіосистеми

Сучасна потужна електроніка чутлива до стрибків напруги. Звичайний подовжувач не здатен забезпечити належний рівень захисту.

Для такої техніки потрібні якісні мережеві фільтри з захистом від перенапруги, а не базові подовжувачі.

Підключення «ланцюжком» (подовжувач до подовжувача)

Одна з найнебезпечніших побутових помилок — з’єднання кількох подовжувачів між собою.

Це різко збільшує навантаження на мережу, порушує норми безпеки та може призвести до перегріву й займання.

