В SouthernLiving поговорили з двома експертками про те, які речі у вашому домі варто протирати щодня, щоб запобігти накопиченню бактерій та мікробів.

«Поверхні, якими щодня користується вся родина, містять бактерії з зовнішнього середовища, що легко передаються. Щоденне протирання цих зон значно покращує гігієнічний стан дому.» — пояснюють Сара Грейс Ведрос, операційна менеджерка Geaux Maids у Луїзіані, і Ме’Шайла Сендіфер з Princess Cleaning Services.

Дверні ручки

Дверні ручки та ручки шафок ми торкаємося десятки разів на день. Логічно, що саме там скупчується найбільше бактерій, особливо після повернення додому. Використання дезінфікуючих серветок, радить Ведрос, легко усуває мікроби та допомагає підтримувати чистоту.

Кухонна мийка

Бачили фруктових мушок біля раковини? Це не випадковість. У раковині часто залишаються залишки їжі, які стоять годинами або днями, стаючи ідеальним середовищем для бактерій. Щоб очистити мийку природним способом, вона радить поєднувати кубики льоду з чайною ложкою соди у відходах, потім промити холодною водою.

Для зовнішньої чистки мийки Сендіфер радить дезінфікуючий спрей із знежирювачем та мікрофібру — протирати кран, ручки й поверхні. «Це не лише вбиває бактерії, а й запобігає появі іржі.»

Посудомийна машина

Як і мийка, посудомийка — ще одне місце, де накопичуються бактерії. Щодня перевіряйте нижній лоток на залишки їжі і видаляйте їх. Ручку посудомийки теж варто протирати щодня, а лоток можна очищати раз на тиждень або місяць, заливаючи білим оцтом і проганяючи короткий цикл.

Мікрохвильова піч

Якщо ви часто користуєтесь мікрохвильовкою, напевно помічали залишки їжі та запахи. Сендіфер радить швидко протирати її після кожного використання: мікрофіброва серветка та засіб із знежирювачем легко впораються зі слідами їжі.

Кухонний стіл і стільці

Кухня — одна з найзавантаженіших зон дому, тому тут особливо важливо прибирати після кожного використання. На столі та стільцях залишаються крихти та липкі сліди від їжі, які можуть пошкодити меблі. Мікрофібра та спрей із знежирювачем легко впораються із завданням.

Раковина у ванній

Ванна кімната також належить до зон високого ризику. Експертки радять щодня протирати кран і ручки раковини дезінфікуючими серветками або спреєм, а чашу — від залишків пасти й інших забруднень.

Унітаз

Без коментарів: унітаз — один із брудніших предметів у домі. Особливо важливо щодня протирати сидіння та ручку змиву, навіть якщо основне прибирання у вас раз на тиждень.

Електроніка

Телефони, планшети, клавіатури, пульти — все це постійно контактує з руками і накопичує мікроби. Щоденне протирання зменшує ризик передачі бактерій. Важливо обирати серветки з 70% алкоголем, які не пошкоджують екран.