Вистачить всього однієї столової ложки — ваше картопляне пюре вийде ніжним, смачним та кремоподібним

Якщо вам ніяк не вдається приготувати ідеальне кремове картопляне пюре, можливо, ви забуваєте додати один дуже важливий інгредієнт.

Дуже часто ця страва виходить сухою, а тому не дуже апетитною. Однак, кажуть досвідчені кулінари, є один секретний інгредієнт, який швидко покращує смакові якості та консистенцію картопляного пюре. Його потрібно додати зовсім небагато.

Додатково страва стає не лише кремоподібною, але й дуже ситною.

Отже, який секрет ідеального картопляного пюре? Все надзвичайно просто. Потрібно, насамперед, після варіння картоплі ретельно обробити її товкачем до стану пюре.

Після цього кроку більшість українців додають молоко та розм'якшене вершкове масло. Але кулінари радять також додати одну столову ложку жирної сметани. Бажано, щоб жирність цього кисломолочного продукту була 20% і вище.

Не слід додавати більше сметани, ніж радять фахівці. Інакше, страва вийде надто кислою, що може сподобатися далеко не всім.

Перед подаванням на стіл, страву слід ретельно перемішати, можна додати подрібнену зелень. Картопляне пюре зі сметаною стає більш апетитним, ніжним та смачним.

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