Вітамінна бомба чи небезпечний фрукт: кому хурма корисна, а у кого вона може викликати проблеми

Хурма - це осінній суперфуд, багатий на вітаміни.

Хурма.

Хурма. / © Getty Images

Сезон хурми у самому розпалі. Цей фрукт - справжній осінній скарб, адже має безліч корисних властивостей. Хурма багата на вітаміни А, С, Е, Р. Містить калій, магній, залізо, йод та антиоксиданти.

У чому користь хурми, хто може її вживати, а хто - ні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Найкраще їсти стиглі та м’які плоди хурми. Однак, радять медики, слід не переїдати: один-два плоди на день цілком достатньо.

Користь хурми:

  • підтримує імунітет: завдяки великій кількості вітаміну С хурма допомагає організму боротися з вірусами й застудами.

  • покращує роботу серця: калій і магній нормалізують артеріальний тиск і зміцнюють судини.

  • позитивно впливає на травлення: клітковина стимулює роботу кишківника та допомагає під час запорів.

  • покращує зір і стан шкіри: вітамін А сприяє здоров’ю очей і робить шкіру більш еластичною.

  • заспокоює нервову систему: магній допомагає боротися зі стресом і безсонням.

  • допомагає виводити токсини: антиоксиданти нейтралізують шкідливі речовини й сповільнюють процеси старіння.

Хоча хурма корисна, втім вживати її можна не всім. Через стан здоров’я, комусь варто взагалі відмовитися від цього фрукта, комусь - слід вживати у помірній кількості.

Не рекомендується вживати хурму:

  • людям із діабетом: у хурмі багато природних цукрів, які можуть підвищити рівень глюкози в крові;

  • після операцій на кишківнику або шлунку: хурма може бути важкою для травлення;

  • маленьким дітям до 3 років - через ризик алергії та складність засвоєння.

Нагадаємо, ми писали про те, у чому відмінність хурма і шарона.

