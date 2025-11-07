- Дата публікації
Вітамінна бомба чи небезпечний фрукт: кому хурма корисна, а у кого вона може викликати проблеми
Хурма - це осінній суперфуд, багатий на вітаміни.
Сезон хурми у самому розпалі. Цей фрукт - справжній осінній скарб, адже має безліч корисних властивостей. Хурма багата на вітаміни А, С, Е, Р. Містить калій, магній, залізо, йод та антиоксиданти.
У чому користь хурми, хто може її вживати, а хто - ні, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Найкраще їсти стиглі та м’які плоди хурми. Однак, радять медики, слід не переїдати: один-два плоди на день цілком достатньо.
Користь хурми:
підтримує імунітет: завдяки великій кількості вітаміну С хурма допомагає організму боротися з вірусами й застудами.
покращує роботу серця: калій і магній нормалізують артеріальний тиск і зміцнюють судини.
позитивно впливає на травлення: клітковина стимулює роботу кишківника та допомагає під час запорів.
покращує зір і стан шкіри: вітамін А сприяє здоров’ю очей і робить шкіру більш еластичною.
заспокоює нервову систему: магній допомагає боротися зі стресом і безсонням.
допомагає виводити токсини: антиоксиданти нейтралізують шкідливі речовини й сповільнюють процеси старіння.
Хоча хурма корисна, втім вживати її можна не всім. Через стан здоров’я, комусь варто взагалі відмовитися від цього фрукта, комусь - слід вживати у помірній кількості.
Не рекомендується вживати хурму:
людям із діабетом: у хурмі багато природних цукрів, які можуть підвищити рівень глюкози в крові;
після операцій на кишківнику або шлунку: хурма може бути важкою для травлення;
маленьким дітям до 3 років - через ризик алергії та складність засвоєння.
