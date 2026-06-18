Вітаміни просто з грядки: які суперфуди варто вирощувати вдома

Чорниця / © Pixabay

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Суперфуди давно вважають важливою складовою збалансованого харчування, адже вони містять велику кількість вітамінів, мінералів, антиоксидантів та інших корисних речовин. Втім, чимало таких культур можна не лише купувати в магазині, а й вирощувати самостійно на городі, в саду чи навіть у контейнерах.

Про це повідомило видання martha stewart.

Експерти із садівництва Дженніфер Голстон та Мег Остін назвали сім суперпродуктів, які відносно легко виростити в домашніх умовах.

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Першою у списку стала чорниця, багата на антиоксиданти, а також вітаміни С і К. За словами Голстон, рослина найкраще росте у родючому кислому ґрунті з хорошим дренажем. Якщо на ділянці переважає глина, фахівчиня радить використовувати високі грядки або великі контейнери. Для контейнерного вирощування варто обирати низькорослі сорти.

Ще одним популярним суперпродуктом є кейл. Цей різновид листової капусти вирізняється високою поживною цінністю та водночас може виконувати декоративну функцію в саду. Мег Остін розповіла, що висаджує червоні сорти кейлу як рослини-пастки для шкідників, аби захистити інші культури.

До переліку також увійшла броколі, яка містить широкий спектр вітамінів і мінералів. За словами Голстон, висаджувати її варто рано, а після завершення заморозків пересаджувати у відкритий ґрунт. Оскільки броколі часто приваблює комах і кроликів, рослини рекомендують захищати дрібносітчастими укриттями. Її також можна вирощувати в контейнерах або навіть у приміщенні.

Корисною культурою для домашнього вирощування експерти назвали і ягоди годжі. Вони мають терпкий смак і після вкорінення не потребують складного догляду. Для хорошого росту рослинам потрібен лужний, вологий і добре дренований ґрунт. Голстон рекомендує висаджувати їх у великі контейнери, оскільки з часом рослина може активно розростатися.

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Особливу увагу фахівці звернули на крес-салат. Голстон називає його одним із найбільш поживних продуктів завдяки високій поживній щільності. Ця культура добре росте у вологому середовищі, підходить для гідропонних систем і може вирощуватися як у приміщенні, так і надворі. Головна умова — постійно вологий ґрунт.

До списку потрапив і часник, який відомий не лише своїм смаком, а й корисними властивостями. Його зазвичай висаджують восени. Мег Остін зазначає, що поширеною помилкою є відсутність обрізання квіткової стрілки. Якщо цього не зробити, рослина спрямовуватиме сили на розмноження, а не на формування великої цибулини.

Замикає перелік шпинат, який містить вітаміни, мінерали та антиоксиданти, залишаючись водночас низькокалорійним продуктом. За словами експертів, він швидко росте, добре підходить для контейнерного вирощування та може успішно розвиватися навіть у домашніх умовах.

Нагадаємо, ягоди давно вважають важливою частиною збалансованого раціону. Фахівці розповіли, які п’ять видів ягід увійшли до списку найкорисніших.

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