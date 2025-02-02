Витікатимуть гроші з гаманця й покидатиме здоров’я: чому ще не можна носити діряві шкарпетки

За народними прикметами одяг, на якому є дірки, носити не можна, щоб не накликати на себе біди.

Якщо у вас є шкарпетки, що мають дірки, носити їх не варто. Як пише ресурс Ukr.Media, містики й езотерики в один голос запевняють, що це вкрай небезпечно, і ось чому.

Чому в жодному разі не можна носити діряві шкарпетки

За народними прикметами через дірки в одязі витікає життєвий ресурс, організм слабне, втрачаючи свою опірність до хвороб. Тому можна захворіти навіть на невиліковні й дуже тяжкі хвороби.

Дірки на одязі можуть спровокувати проблеми в роботі і втрату впевненості в собі. Також можуть бути розставання з близькими людьми.

Якщо ви випадково одягли шкарпетки, в яких є дірки, це може означати, що ваш внутрішній світ і думки потребують впорядкування та систематизації. Інакше може настати період хаосу в житті, все валитиметься з рук і нічого не виходитиме.

Коли сниться, що людина уві сні одягає діряві шкарпетки, це означає, що треба уникати пліток та інтриг недоброзичливців.

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