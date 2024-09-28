Вітряна віспа: які є міфи довкола хвороби та особливості лікування

Деякі факти й поради допоможуть зрозуміти, як не нашкодити собі.

Вітряна віспа (вітрянка), на жаль, є дуже поширеним гострим вірусним захворюванням. Хворіють переважно діти, але не завжди.

Чи можна купатися при вітрянці, які особливості лікування та що робити для уникнення рубців – читайте у матеріалі.

Топ7 міфів довкола вітрянки

1. Купатися не можна

Це один із найпоширеніших забобонів. Але запам'ятайте: під час вітрянці можна і треба купатися. Головне не терти тіло мочалкою і рушником.

2. Допоможе лише "зеленка"

Історія із розчином діамантового зеленого "зеленка" бере свій початок із далекого СРСР. Правда полягає в тому, що вона не є ефективним антисептиком. Замінити засіб можна хлоргексидином, повідон-йодом або перекисом водню.

3. Хворіють тільки маленькі діти

Загальновідомо, що на вітряну віспу найчастіше хворіють діти. Втім дорослі також схильні до хвороби, хоч і значно рідше.

4. Заразитися можна лише при безпосередньому контакті

Відомо, що вірус Varicella Zoster Virus передається повітряно-крапельним шляхом. Вам достатньо постояти поруч із хворим, щоб заразитися. Зовсім не обов'язково торкатися висипу на тілі, як нерідко вважають люди.

5. Звертатися до медиків не обов'язково

Не варто забувати, що вітрянка може призводити до летальних випадків. Так, це відбувається нечасто. Але нехтувати консультацією та допомогою фахівців небезпечно. У людини можуть розвинутися ускладнення, як от: інфекції шкіри, пневмонія тощо. Особливо вітрянка "б'є" по новонароджених, 18-20-річних дорослих, вагітних жінках та людях похилого віку.

Якщо захворіла дитина, звертатися треба до педіатра чи дитячого інфекціоніста, у випадку дорослих – терапевта чи інфекціоніста.

6. Хвороба проходить безслідно

У певного відсотка людей після хвороби вірус зберігається в нервових вузлах організму до кінця життя. Якщо імунітет ослаблений, він може "прокинутися" знову. Нерідко це призводить до розвитку вторинної інфекції – оперізуючого лишаю (герпесу).

7. Вакцинація не потрібна

Медики наголошують: вакцинація від вітряної віспи є однією з найефективніших, які колись були розроблені. Тож робити щеплення важливо.

Особливості лікування

У межах лікування хворому важливо побороти симптоми та ускладнення захворювання. Фахівці рекомендують:

пити достатньо води;

не розчісувати "бульбашки", щоб не занести інфекцію;

щодня приймати душ або ванну, після чого повністю витерти шкіру рушником;

всередину приймати антигістамінні засоби й місцево обробляти висипання розчином із каламіном;

варто зволожувати "кірочку" жирними кремами або вазеліном;

щоб "збивати" високу температуру, яка приносить дискомфорт, можна приймати парацетамол, але не ібупрофен;

якщо людина має висипання у зоні ротової порожнини, слід прибрати з раціону гарячу, гостру, солону, кислу й тверду їжу.

Як уникнути появи рубців

Після захворювання є ризик появи шрамів на місці, де були "бульбашки". Це може статися у випадку, якщо вони були глибокими і довго не гоїлися. Також рубці нерідко залишаються у людей з ослабленим імунітетом.

У разі скупчення гною також можуть залишитися шрами. Інфікування ран, як ми вже зазначали, відбувається при розчісуванні й травмуванні бульбашок.

Категорично не можна зривати скоринки, які утворюються на місці висипань, поки вони повністю не загояться. Рубці або можуть залишитися назавжди, або потребуватимуть косметичних процедур у майбутньому. Щоб спрацювати на випередження, лікарі радять застосовувати спеціальні гелі, мазі й креми.

Як ми писали раніше, на Рівненщині однорічна дівчинка через вітрянку пережила зупинку серця, місяць перебувала у комі, а її м'які тканини тулуба пошкодилися подекуди аж до кісток. На щастя, медики врятували її.

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