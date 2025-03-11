Виводить застарілі плями та маскує сліди від цвяхів: яка ще користь крохмалю в побуті

Напевно, мало хто знає, однак крохмаль – це багатофункціональний продукт, який неодмінно стане помічником у господарстві.
Розповідаємо, посилаючись на ресурс Uapress, яка користь картопляного крохмалю для вирішення побутових проблем.
Яка користь картопляного крохмалю у господарстві
- Виводить сліди від праски. Якщо ви раптом зробили праскою підпалину на одязі, намочіть слід водою та присипте крохмалем. Почекайте, поки річ висохне, тоді щіткою видаліть залишки крохмалю і виперіть як зазвичай.
- Допоможе позбутися плям крові. Розведіть дві столові ложки крохмалю у склянці води і нанесіть на пляму. Дочекайтеся, поки оброблене місце висохне, потім виперіть річ у пральній машинці.
- Чистить жир на різноманітних поверхнях. За допомогою крохмалю можна вимити кухонні поверхні від бруду та жирного нальоту. На вологу ганчірку нанесіть крохмаль і потріть поверхню, від бруду не залишиться й сліду.
- Чищення столових приборів. Ваше кухонне начиння сяятиме, як нове, після такої обробки. Треба розвести дві столові ложки крохмалю у склянці холодної води, нанести розчин на вироби й ретельно протерти вологою тканиною
- Допоможе розплутати вузли на мотузці. Умочіть пальці в крохмаль чи притрусіть ним вузли – і вони легко розв’яжуться.
- Маскує отвори від цвяхів. За допомогою крохмалю можна замаскувати отвори від цвяхів на стінах та інших поверхнях. Треба взяти порівну води, солі й крохмалю та зробити суміш, яка легко впорається з проблемою.
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