Виявляється, ми часто робимо неправильно: помилки під час внесення золи в ґрунт

Зола — цінне добриво, але часто городники і садівники вносять його неправильно, що лише шкодить рослинам на ділянці.

Насамперед, кажуть фахівці, мало хто задумується про склад золи. Тим більше, потрібно враховувати той факт, що на кожній ділянці ґрунт різний, а тому він може і не потребувати такого підживлення.

Зола може містити різні речовини і поживні елементи, в залежності від того, що саме послужило продуктом згорання. Наприклад, зола після соняшника, гречки і ялини багата калієм. А в сосні більше кальцію. І ця різниця принципова, адже ці два добрива потрібні різним рослинам.

Зола з цих продуктів може служити і як меліорант (тобто для олужування кислого ґрунту), так і для підживлення. Варто зазначити, що не кожній землі потрібне олужування, адже вона може і не бути кислою. Ба більше, підживлювати золою, до прикладу, картоплю взагалі не рекомендується. Хоча цей овоч і любить добрива на основі калію, проте він погано росте в олужених ґрунтах. Через це часто виникає грибкова хвороба — парша.

Лужний ґрунт також не любить томан. А полуниці потрібно більш слабокисла реакція землі. Так само як і баштанним (кавуни, гарбузи, дині), баклажанам, кабачкам, дайкону, редьці, редисці. Все це любителі слабокислого ґрунту.

Що ж радять робити експерти? Важливо спочатку дізнатися, який саме ґрунт на вашій ділянці — кислий чи лужний. І потім підгодовувати золою тільки ті культури, яким таке добриво підходить.

Ще одна помилка полягає у кількості золи, яка потрібна рослинам. Різні культури відрізняються стійкістю до вмісту мінеральних солей в ґрунті. Наприклад, солодкий перець вважається дуже стійким, а тому йому потрібна низька концентрація. Як і баклажан.

Великими "шанувальниками" золи вважаються огірки та капуста. Але не варто перевищувати норм внесення. В середньому фахівці радять зупинитися на 100-200 г на 1 кв. метр.

Краще вносити золу як розчин. На 10 л води береться 100-200 г і добре розводиться. Так підживлення краще засвоюється рослинами.

Також варто запам'ятати, що золу не можна змішувати з кислими добривами (перегній, гній). Загалом фахівці радять не змішувати цей продукт з фосфором, тому що тоді він перетворюється на фосфат кальцію, який корінню недоступний. Не дозволяється змішування золи з азотними добривами в амонійній формі (амморфоска, нітрофоска) та аміачною селітрою. В такому разі відбувається випаровування азоту з парами аміаку. Тому, якщо ви збираєтесь вносити такі добрива, потрібно зачекати від 10 до 14 днів після золи.

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