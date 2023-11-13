Виявляється, ми готували картопляне пюре неправильно — експертка попереджає про серйозні помилки

Експертка з приготування смачної їжі поділилася, як варити пюре з картоплі, щоб воно було ідеальним. Також вона розкрила топові помилки, які роблять майже всі.

Про це пише британське видання Mirror. У британській дієті звичайна картопля є одним з найголовніших продуктів, особливо часто з неї готують пюре. Картопляне пюре чудово підходить до різних страв, але, виявляється, багато хто готує його не правильно.

Мері-Френсіс Хек працює на випробувальній кухні Bon Appetit. Вона поділилася своїми порадами, як варити пюре з картоплі, яке буде надзвичайно смачним. Деякі з них можуть дійсно здивувати.

Перша порада полягає в тому, щоб використовувати більше ніж один сорт картоплі під час приготування страви. Хоча, за словами Хек, це може здатися не потрібним, але різні сорти допомагають значно покращити текстуру майбутнього пюре.

Не забудьте також ретельно вимити плоди. Звичайно, нікому не потрібні частинки бруду в страві. Також для варіння картоплі не варто використовувати окріп. Основна хитрість полягає в тому, щоб засипати очищенні бульби в холодну воду, потім увімкнути середній вогонь, щоб страва рівномірно нагрілася.

Ідеальне картопляне пюре: як готувати / Фото: pixabay.com

Ще одна важлива порада від Мері-Френсіс — щедро приправляйте картоплю. У воду варто додати багато солі, коли плоди вберуть в себе приправу, вони стануть значно смачнішими. Варто підтримувати стабільну температуру, якщо сильно збільшити вогонь, картопля може розваритися і стати водянистою.

Переконайтеся, що ви ретельно злили всю воду після того, як зварити картоплю. Тільки після цього починайте її перетирати. Перед додаванням молока його краще підігріти. Тоді пюре вийде ідеально гладким та теплим. А ось вершкове масло повинно бути холодним. Краще взяти його прямо з холодильника, щоб воно поступово розтануло в пюре.

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