Виявляється, рибу потрібно зберігати в морозилці саме так, тоді вона буде неймовірно смачною

Як правильно заморожувати рибу і скільки її можна тримати в морозилці, щоб не зіпсувати її смак.

Зараз напевно усі запасаються до новорічних та різдвяних свят. А риба – одна з найголовніших страв українського святкового столу. І її потрібно правильно заморожувати та зберігати, щоб вона була такою ж смачною, як і щойно виловлена. Розповідаємо, на який термін можна заморожувати рибу, як це правильно робити, щоб на свята ласувати смачними рибними стравами.

Як правильно заморожувати рибу

Якщо ви заздалегідь придбали свіжу рибу до свят, тоді її варто правильно заморожувати. Щоб короп, форель чи будь-яка інша риба залишалася смачними навіть після розморожування.

Перед тим, як покласти рибу до морозильної камери, потрібно її почистити від луски та нутрощів. Потім добре промити холодною водою і висушити паперовим рушником.

Рибу перед зберіганням можна порізати на порціонні шматки, але це не обов’язково. Важливо пам’ятати, що рибу можна зберігати у морозильній камері не більше трьох місяців.

Як правильно розморожувати рибу

Аби правильно розморозити рибу, це потрібно робити повільно. Можна покласти її в раковину, щоб вона розморожувалася при кімнатній температурі.

Не варто користуватися духовкою чи мікрохвильовою піччю для розморожування, оскільки тоді продукт втрачає свої смакові якості. Також слід не забувати, що розморожену рибу потрібно з’їсти протягом 24 годин.

Чи можна заморожувати смажену або запечену рибу

Так, рибу можна заморозити навіть після приготування – запікання чи смаження. Щоб не зіпсувати її смак, потрібно дотримуватися простих рекомендацій.

Спершу дочекайтеся, поки риба повністю вистигне, потім розділіть її на порційні шматки. Це необхідно для того, аби розморозити стільки продукту, скільки ви захочете з’їсти.

Для зберігання у морозилці рибу потрібно упакувати у харчову фольгу чи спеціальний пакет. Продукт повинен бути упакований щільно. Якщо всередину пакету потрапить повітря, тоді на рибі з’являться кристали льоду. Це може зіпсувати її смак.

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