Виявляється, українці не тим закушували пиво: італійський шеф-кухар розповів, чим краще

Італійський шеф-кухар Марко Черветті порадив українцям найкращі закушування до кожного сорту пива. До речі, напій завжди краще наливати у вологий та холодний келих для повного розкриття смаку.

Світле кисле пиво не піниться, воно досить легке, а тому найкраще підходить для вечері. Його шеф-кухар радить закушувати несолоною рибою. Взагалі, як каже Марко Черветті, будь-що солоне до пива — погана ідея. Справа в тому, що сіль затримує в організмі вологу, чим провокує набряки. Можете обрати злегка прокопчене філе (окунь тощо). Остерігайтесь страв із фритюру.

Ель це традиційний вид англійського пива. Його виготовляють за допомогою верхнього, теплого бродіння. Напій виходить насичений, солодкий, з фруктовими нотками. Історично таке пиво було зварене без хмелю. Зазвичай має вміст спирту від 5 до 6,5%. З елем найкраще смакують гострі м'ясні снеки чи м'ясне барбекю. А для веганів Марко пропонує гостру й солодкувату водночас страву з кальмарами та чилі.

Лагер добре піниться, його виготовляють шляхом низового бродіння з подальшою ферментацією за низької температури. Нині це один з найбільш поширених сортів пива (у світовому споживанні частка становить 80%). До цього пива ідеальне закушування придумали чехи — це маринований м'який сир. До нього часто додають олію, різноманітні приправи, прянощі, наприклад, чилі. Потім сир витримують три тижні, а перед самим подаванням ще й додають смажену цибулю. Найчастіше з сирів використовують камамбер чи брі.

Темне пиво, як от чорний ірландський "Стаут", який готується з використанням солоду та прожарювання ячмінного зерна, закушують солодкими десертами. Ідеально до цього сорту пива підходить "Тірамісу" або торт "Моцарт". Це, як каже шеф-кухар, справжня класика смаку.

Солодово-пшеничне нефільтроване пиво є німецьким традиційним варіантом напою, воно може бути дещо схожим на бельгійський бланш з коріандром та цитринами. Для такого пива ідеальними є морепродукти, зокрема, відварені кальмари, устриці, креветки у солодко-гострому соусі.

За словами Марко Черветті, саме через неправильне поєднання пива та закушування росте "пивний живіт". Проте додатково потрібно зважати на те, що хміль в пиві містить фітоестрогени, які є рослинними аналогами жіночих статевих гормонів. Наприклад, на добу в організмі здорової жінки виробляється 0,3-0,7 мг естрогену, а в 1 літрі пива дієва концентрація жіночого гормону може досягати 0,15 мг в перерахунку на естроген.

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