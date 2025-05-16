Чи піде Путін знову на Київ: тарологиня шокувала сценаріями

Таролог Яна Пасинкова попередила про загрози зсередини: внутрішній заколот або повторення кримського сценарію

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Росія накопичує війська для нового наступу, який може дійти до передмість Києва.

Своє бачення ситуації озвучила і тарологиня Яна Пасинкова на своєму YouTube-каналі.

Вона вказує на потенційний внутрішній сценарій розвитку подій в Україні.

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«Є конкретна людина або відомство, яке працює, м’яко кажучи, не на нашу перемогу. Вони чекають команди», — зазначила вона

За словами Пасинкової, у потенційному плані противника два напрями:

перший — це спроба організувати внутрішній заколот чи іншу форму дестабілізації,

другий — повторення «кримського сценарію» із закликом на допомогу ззовні, як це вже було з так званими «ЛНР» та «ДНР».

«Отакі плани — нехай не збуваються», — підсумувала тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, українська відьма Марія Тиха вважає, що Росія не готова до мирних переговорів. Російський диктатор Путін не хоче закінчення війни.