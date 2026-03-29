Через війну на Близькому Сході зростає попит на морські подорожі / © Pexels

Загострення конфлікту на Близькому Сході дедалі відчутніше впливає на міжнародні подорожі та може змінити баланс сил на туристичному ринку на користь круїзів.

Про це йдеться у матеріалі Тelegraph.

«Навіть тим, хто не опинився серед тисяч мандрівників, застряглих у Дубаї, очевидно, що ситуація навколо Ірану серйозно порушує логістику перельотів і туристичні маршрути. Через ризики безпеки авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси, а популярні напрямки стають менш доступними», — пишуть автори.

На цьому тлі круїзні подорожі можуть отримати перевагу. Однією з ключових їхніх особливостей є гнучкість. Лайнери здатні змінювати маршрут навіть під час подорожі, оминаючи небезпечні зони. Це дозволяє зменшити ризики для туристів і зберігати стабільність відпочинку.

Круїзи знову популярні

Круїзна індустрія, яка раніше зазнала серйозних втрат через пандемію COVID-19, обмеження заходу в порти та хвилю критики, нині має шанс відновити позиції. Попри репутаційні проблеми останніх років, попит на морські подорожі може зрости саме через нестабільність у регіонах, куди зазвичай літають туристи.

Експерти зазначають, що в умовах геополітичної напруги мандрівники все частіше звертають увагу на безпечніші та більш передбачувані варіанти відпочинку. І круїзи, які дозволяють оперативно реагувати на зміни ситуації, можуть стати одним із таких варіантів.

Нагадаємо, американські моряки та морські піхотинці на Близькому Сході прибули до зони відповідальності Центрального командування (CENTCOM) на борту десантного корабля USS Tripoli.

Також відомо, що США ухвалили рішення посилити свою військову присутність на Близькому Сході, відправивши додаткові підрозділи морської піхоти.