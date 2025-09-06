- Дата публікації
Візьміть три інгредієнти, змішайте — і від нагару не залишиться й сліду: як очистити сковорідки
Хто з нас не знайомий із справжнім жахом будь-якого кухаря — товстим шаром пригорілого нагару на сковорідці? Але є простий спосіб позбутися цієї неприємності швидко, легко і майже безкоштовно. Вам знадобляться всього три доступні інгредієнти і вода.
Щоб легко очистити пригорілу сковорідку, знадобляться всього чотири прості інгредієнти: шкаралупа від 4 курячих яєць, півсклянки будь-якого рідкого мийного засобу, півсклянки води та… газована Coca-Cola. Напевно, ви неодноразово чули про її дивовижні властивості для чищення.
Спершу шкаралупу потрібно подрібнити в порошок (або настільки дрібно, наскільки вдасться) і висипати в миску. Додайте воду, миючий засіб та газований напій, ретельно перемішайте. Потім перелийте суміш у невелику пляшку та зробіть у кришці невеликий отвір для зручного використання.
Щоб очистити сковорідку, нанесіть трохи суміші на забруднені ділянки і потріть губкою для миття посуду. Важливо: залишати засіб на поверхні не потрібно — чистка починається одразу. Кілька простих рухів — і нагар зникне без сліду.