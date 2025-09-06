ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
612
Час на прочитання
1 хв

Візьміть три інгредієнти, змішайте — і від нагару не залишиться й сліду: як очистити сковорідки

Хто з нас не знайомий із справжнім жахом будь-якого кухаря — товстим шаром пригорілого нагару на сковорідці? Але є простий спосіб позбутися цієї неприємності швидко, легко і майже безкоштовно. Вам знадобляться всього три доступні інгредієнти і вода.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як за хвилину очистити нагар зі сковорідки

Як за хвилину очистити нагар зі сковорідки / © Фото з відкритих джерел

Щоб легко очистити пригорілу сковорідку, знадобляться всього чотири прості інгредієнти: шкаралупа від 4 курячих яєць, півсклянки будь-якого рідкого мийного засобу, півсклянки води та… газована Coca-Cola. Напевно, ви неодноразово чули про її дивовижні властивості для чищення.

Спершу шкаралупу потрібно подрібнити в порошок (або настільки дрібно, наскільки вдасться) і висипати в миску. Додайте воду, миючий засіб та газований напій, ретельно перемішайте. Потім перелийте суміш у невелику пляшку та зробіть у кришці невеликий отвір для зручного використання.

Щоб очистити сковорідку, нанесіть трохи суміші на забруднені ділянки і потріть губкою для миття посуду. Важливо: залишати засіб на поверхні не потрібно — чистка починається одразу. Кілька простих рухів — і нагар зникне без сліду.

Дата публікації
Кількість переглядів
612
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie