Візьміть цей засіб і потріть — пуховик засяє чистотою через 5 хвилин: як позбутися бруду без прання

Як швидко відчистити пуховик від масних плям та іншого бруду за допомогою копійчаного засобу, який є у кожному домі.

Пуховик — це незамінна річ у холодну пору року, але й одна з найпримхливіших у догляді. На ньому дуже швидко з’являються плями, особливо в ділянці рукавів, кишень і коміра. І найгірше, коли помічаєш бруд саме перед виходом з дому. Повне прання займає багато часу, а сушка може тривати кілька діб. На щастя, існує простий і перевірений спосіб почистити пуховик без прання — лише за кілька хвилин і без спеціальної хімії.

Як за 5 хвилин відчистити пуховик від плям та бруду без прання

  • Візьміть нову кухонну губку, краще м’яку, щоб не пошкодити тканину.

  • Злегка намочіть її теплою водою.

  • Нанесіть господарське мило — можна використати як рідке, так і натерти звичайним бруском.

  • Акуратно потріть забруднені ділянки пуховика — рукави, кишені, комір.

  • Залиште мильну піну на 5 хвилин, цього достатньо, щоб активні речовини розчинили весь бруд та найуїдливіші плями.

  • Потім змочіть чисту губку водою й обережно видаліть залишки мила.

  • Як швидко висушити пуховик. Скористайтеся феном на середньому режимі. Через кілька хвилин пуховик буде мати охайний і свіжий вигляд, наче щойно з хімчистки.

Господарське мило має високі очищувальні властивості та безпечне для більшості типів тканин. Воно легко видаляє масні сліди, пил і навіть залишки косметики. А головне, не псує наповнювач і не залишає плям після висихання.

