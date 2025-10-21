Як відчистити пуховик без прання / © pixabay.com

Пуховик — це незамінна річ у холодну пору року, але й одна з найпримхливіших у догляді. На ньому дуже швидко з’являються плями, особливо в ділянці рукавів, кишень і коміра. І найгірше, коли помічаєш бруд саме перед виходом з дому. Повне прання займає багато часу, а сушка може тривати кілька діб. На щастя, існує простий і перевірений спосіб почистити пуховик без прання — лише за кілька хвилин і без спеціальної хімії.

Як за 5 хвилин відчистити пуховик від плям та бруду без прання

Візьміть нову кухонну губку, краще м’яку, щоб не пошкодити тканину.

Злегка намочіть її теплою водою.

Нанесіть господарське мило — можна використати як рідке, так і натерти звичайним бруском.

Акуратно потріть забруднені ділянки пуховика — рукави, кишені, комір.

Залиште мильну піну на 5 хвилин, цього достатньо, щоб активні речовини розчинили весь бруд та найуїдливіші плями.

Потім змочіть чисту губку водою й обережно видаліть залишки мила.

Як швидко висушити пуховик. Скористайтеся феном на середньому режимі. Через кілька хвилин пуховик буде мати охайний і свіжий вигляд, наче щойно з хімчистки.

Господарське мило має високі очищувальні властивості та безпечне для більшості типів тканин. Воно легко видаляє масні сліди, пил і навіть залишки косметики. А головне, не псує наповнювач і не залишає плям після висихання.