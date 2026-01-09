Чим корисні використані чайні пакетики / © pexels.com

Реклама

Навіть найдорожчі черевики не захищені від снігу, сльоти та постійних перепадів температур. Усередині матеріалу завжди збирається волога, а там, де сиро, неминуче з’являється неприємний запах, який важко замаскувати навіть дезодорантами. Проблему потрібно усувати, а не ховати.

Для цього знадобляться використані або нові чайні пакетики — без різниці. Чай чудово поглинає вологу та неприємні аромати, не залишаючи слідів. Коли пакетик кладуть у черевик, він витягує вологу з устілки та матеріалу, навіть із тих місць, куди повітрю складно дістатися.

Процес простий: після того, як ви насолодилися чаєм, не викидайте пакетик, а покладіть його на батарею до повного висихання. Важливо: пакетик має бути сухим, адже вологий чай нічого не висушить. Ввечері покладіть по 2–3 сухих пакетики у кожен черевик. За ніч вони зроблять свою справу — а вранці ви отримаєте сухе, свіжесеньке взуття, яке приємно взувати.

Реклама

Хочете посилити ефект? Капніть на сухий пакетик 1–2 краплі ефірної олії чайного дерева. Вона природний ворог бактерій та грибків, що викликають неприємний запах. Не хвилюйтеся — після ночі різкий аромат олії вивітрюється, залишаючи лише легкий аромат чистоти.

Спробуйте цей лайфгак вже сьогодні ввечері — і завтра ваше взуття буде сухим, теплим і без запаху. Простий трюк, який робить зимові ранки набагато приємнішими!