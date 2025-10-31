ТСН у соціальних мережах

148
1 хв

Візуальна пастка: лише найуважніші зможуть знайти три відмінності за 20 секунд

Цікава головоломка для тренування уваги, розвитку концентрації та активації роботи мозку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Візуальна головоломка для тренування уважності

Візуальна головоломка для тренування уважності / © Mixnews

На перший погляд — це просто казкова ілюстрація: дівчинка у піжамі солодко спить на спині тапіра, що пливе серед пухнастих хмар. Над ними сяє місяць, миготять зірки, а в хмарному сні дівчинки можна помітити шматочок полуничного торта. Але якщо придивитися уважніше, виявляються три приховані відмінності, які легко пропустити. І це не просто розвага, такі візуальні завдання допомагають тренувати увагу, концентрацію та нейропластичність мозку, а також знімають стрес і активізують області, відповідальні за просторове сприйняття.

Завдання: погляньте на зображення і знайдіть три відмінності за 20 секунд

Візуальна головоломка / © Mixnews

Візуальна головоломка / © Mixnews

Що може відрізнятися між двома зображеннями:

  • елементи фону — місяць, зірки, хмари;

  • деталі тапіра або його положення;

  • вираз обличчя дівчинки;

  • навіть шматочок торт у хмарному сні може бути трохи іншим.

Чому такі головоломки корисні для мозку

  • Регулярні вправи з візуальними головоломками покращують когнітивні функції навіть у дорослих старше 50 років.

  • У дітей та молоді подібні завдання формують гнучкість мислення та «внутрішній зум» — здатність швидко перемикатися між деталями та загальною картиною.

  • Покращується уважність, швидкість реакції та здатність концентруватися.

Відповідь для тих, хто пройшов тест

Відповідь на тест / © Mixnews

Відповідь на тест / © Mixnews

Якщо ви знайшли всі три відмінності за 15 секунд, ваш мозок у чудовій формі.

148
