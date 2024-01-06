Візуально роблять стрункішою: стилісти назвали п'ять кольорів, які повинні бути в гардеробі

Існує досить поширена думка, що лише одяг чорного кольору робить фігуру стрункішою. Проте стилісти впевнені, що це далеко не так. Є ще п'ять кольорів, які обов'язково потрібно додати до свого гардеробу. Вони приховають недоліки і візуально "витягнуть" фігуру.

Смарагдово-зелений

Хоча це досить яскравий колір, він, водночас, і спокійний. Тому такий відтінок здатний притягувати до себе всю увагу, відволікаючи від певних недоліків у фігурі. Експерти рекомендують звернути увагу на смарагдові сукні з обічним силуетом, які допоможуть підкреслити всі вигини тіла. Найкраще поєднувати смарагдовий з більш нейтральними — білим, чорним або сірим.

Червоний

Ще один колір, який візуально робить фігуру стрункішою. Однак, важливо зауважити, що це повинен бути саме яскраво червоний, а не його відтінок. Стилісти називають червоний універсальним кольором, адже він підходить і для вечірки, і для наради в офісі. В ньому також можна прогулятися з подругою чи піти на побачення.

Темно синій

Згідно з експертами саме темно синій варто поставити на другу сходинку після чорного за властивістю робити фігуру стрункішою. Глибокий відтінок чудово підходить будь-яким тонам шкіри. А ще він буде мати доречний вигляд як на офіційних заходах, так і в повсякденному житті.

Шоколадний

Цей колір не такий "важкий" як чорний, а тому допомагає створити ефект, що "оживляє". Шоколадний підходить не лише для костюмів. Стилісти впевнені, що ви можете сміливо носити коричневі сукні. Наприклад, сукня-футляр шоколадного відтінку з чорними туфлями на підборах допоможе створити елегантний та жіночний образ.

Яскраво рожевий

Цей колір став справжнім трендом минулого 2023 року завдяки стрічці "Барбі" з Марго Роббі. Більшість дівчат та жінок ставляться до нього з пересторогою, але стилісти впевнені, якщо обрати колір фуксії чи рожеву тканину з візерунками, то можна запросто відвернути увагу від зайвих кілограм.

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