Візуально роблять стрункішою: стилісти назвали п'ять кольорів, які повинні бути в гардеробі

Експерти розповіли, як мати стрункіший вигляд за допомогою правильно підібраних кольорів одягу.
Існує досить поширена думка, що лише одяг чорного кольору робить фігуру стрункішою. Проте стилісти впевнені, що це далеко не так. Є ще п'ять кольорів, які обов'язково потрібно додати до свого гардеробу. Вони приховають недоліки і візуально "витягнуть" фігуру.
Смарагдово-зелений
Хоча це досить яскравий колір, він, водночас, і спокійний. Тому такий відтінок здатний притягувати до себе всю увагу, відволікаючи від певних недоліків у фігурі. Експерти рекомендують звернути увагу на смарагдові сукні з обічним силуетом, які допоможуть підкреслити всі вигини тіла. Найкраще поєднувати смарагдовий з більш нейтральними — білим, чорним або сірим.
Червоний
Ще один колір, який візуально робить фігуру стрункішою. Однак, важливо зауважити, що це повинен бути саме яскраво червоний, а не його відтінок. Стилісти називають червоний універсальним кольором, адже він підходить і для вечірки, і для наради в офісі. В ньому також можна прогулятися з подругою чи піти на побачення.
Темно синій
Згідно з експертами саме темно синій варто поставити на другу сходинку після чорного за властивістю робити фігуру стрункішою. Глибокий відтінок чудово підходить будь-яким тонам шкіри. А ще він буде мати доречний вигляд як на офіційних заходах, так і в повсякденному житті.
Шоколадний
Цей колір не такий "важкий" як чорний, а тому допомагає створити ефект, що "оживляє". Шоколадний підходить не лише для костюмів. Стилісти впевнені, що ви можете сміливо носити коричневі сукні. Наприклад, сукня-футляр шоколадного відтінку з чорними туфлями на підборах допоможе створити елегантний та жіночний образ.
Яскраво рожевий
Цей колір став справжнім трендом минулого 2023 року завдяки стрічці "Барбі" з Марго Роббі. Більшість дівчат та жінок ставляться до нього з пересторогою, але стилісти впевнені, якщо обрати колір фуксії чи рожеву тканину з візерунками, то можна запросто відвернути увагу від зайвих кілограм.
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