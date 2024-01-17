Вказують на особливості зовнішності: українські прізвища, які характеризують обличчя своїх власників

Наші предки давали прізвища не лише за рисами характеру, але й за певними особливостями зовнішності.

Про родові імена, які якимось чином виділяють особливості шкіри на обличчі, писав у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько.

Люди, які мали багато веснянок чи через перенесені інфекційні захворювання відрізнялися деякими недоліками шкіри обличчя, часто отримували прізвища Дзюба (похідне від нього Дзюбій), Рябий (похідне від нього Рябчук).

Нині ж прізвище Дзюба налічує 14570 носіїв та посідає 169 місце за поширенням. Найчастіше воно зустрічається на Придніпров'ї. Дзюбій менш поширене — всього 129 носіїв. Частіше вони живуть на Поділлі.

Прізвища Рябий та Рябчук в сучасній Україні досить популярні. Разом вони налічують 2552 носіїв, живуть ці люди на Поділлі та Придніпро'ї.

Якщо ваші предки страждали на прояви вірусу папіломи людини, то найчастіше їм давали прізвище Бородавка чи Бородавко. Сьогодні вони налічують в Україні 3148 осіб. Найчастіше такі родові імена можна зустріти на Придніпров'ї.

Людям, які мали темний відтінок шкіри давали прізвища Чорномаз, Чорнокожа, Смаглюк чи Смаглій. Більшість з них сьогодні живуть на Поділлі.

Якщо людина любила зазирати до чарки, через що її обличчя набувало червоного відтінку, отримувала родове ім'я Червоний, Червонюк чи Червоняк.

Тих, хто погано доглядав за шкірою обличчя, через що вона була сухою, шершавою, з недоліками, часто називали Рапатий, Рапатей, Рапатюк. Прикметник "рапатий" в ті часи означав "шершавий".

А ось людей, які через пожежу мали опіки на обличчі, могли називати Горілий, Горілко, Піджарко, Печений. Найчастіше родові імена давали сусіди, які проживали поряд і бачили людину щодня.

Читайте також: