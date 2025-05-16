ЖК Park Royal

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Кожен, хто орендував квартиру, може розповісти безліч історій про обмеження від власників житла: з тваринами не можна, переселенці не бажані, діти зіпсують ремонт.

Що робити, коли коштів на купівлю квартири не вистачає, а банківські кредити лякають кількістю вимог? Рішенням може стати розтермінування від забудовника, коли інвестор сплачує перший внесок за квартиру. А залишок суми вносить рівними платежами щомісяця протягом кількох років.

У нових ЖК Києва та популярному передмісті столиці (Буча, Ірпінь, Софіївська Борщагівка, Вишневе, Гатне, Глеваха) більшість забудовників пропонують стандартні умови: 30-50% перший внесок, розтермінування залишку суми на термін від 1 до 3 років.

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На відміну від інших, забудовник Royal House пропонує вигідніші умови розтермінування для своїх клієнтів — до 5 років без переплат із першим внеском від 30%. Це одна з найпривабливіших пропозицій на ринку, яка робить власне житло ще доступнішим.

ЖК Oxford c. Чайки

Наразі забудовник реалізує два проєкти в передмісті: один — у Чайках, інший — у Бучі.

Лілія, переселенка з Лисичанська, першою скористалася розтермінуванням на 5 років в ЖК Oxford у селі Чайки поблизу Києва від цього забудовника. Вона обрала квартиру площею 43 квадратні метри у другому будинку, який ROYAL HOUSE планує здати в експлуатацію влітку. У першому будинку комплексу мешканці нещодавно вже відсвяткували новосілля. Його збудували за рекордно короткий строк — 7 місяців, і здали в експлуатацію в лютому 2025 року. Це стало можливим завдяки запатентованій технології будівництва із використанням стінових панелей, які виготовляються на власному заводі компанії ROYAL HOUSE.

«Ми виїхали з Лисичанська у 2022 році. Я мати-одиначка, виховую двох дітей. Орендуємо зараз 2-кімнатну квартиру в Чайці. З нами також проживає моя мама, яка має інвалідність третьої групи. Хотіли мати тут своє житло, адже в рідному місті все втратили. Якось гуляли з дітьми по селу і побачили, що почали будувати ЖК Oxford. Коли повернулися додому, я почала шукати інформацію про забудовника, його обʼєкти, технологію будівництва, матеріали, які використовує. А згодом звернулася до відділу продажу, щоб дізнатися вартість і планування квартир. На той момент забудовник ще не пропонував розтермінування», — пригадує Лілія.

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Кошти на перший внесок жінка мала. Вона обрала квартиру і звернулася в банк по кредит, але отримала відмову. Бо має неофіційний дохід — підробляє ремонтами квартир.

«Коли у відділі продажу повідомили, що є можливість оформити розтермінування на 5 років, то дуже зраділа. Обрала квартиру без ремонту, бо можу сама його зробити. Основний мій аргумент на користь розтермінування — платитиму щомісяця за своє житло і створю для своєї родини комфортні умови», — каже Лілія.

Додає, що побувала у багатьох комплексах в передмісті Києва. Але в жодному не влаштували умови. Серед переваг ЖК Oxford називає близькість до Києва — до метро можна доїхати автобусом за 15 хв, наявність різноманітних планувань квартир, нової державної школи поруч.

«У цього забудовника сподобалась і якість будівництва: як виконані перегородки, перекриття, гідроізоляція ванної кімнати — буде захист від затоплень. Ще один плюс — газове автономне опалення. Можна самостійно контролювати комфортну температуру в квартирі. Бо в інших комплексах, де дивилася квартири, переважно все було на електриці. В ЖК Oxford багато уваги приділяють енергонезалежності. Зокрема, ліфти під час відключень світла продовжать працювати завдяки генераторам. І я не буду переживати, що мої рідні не зможуть піднятись в квартиру чи застрянуть у ліфті», — зазначає вона.

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Ще однією головною перевагою називає безпеку.

Укриття в ЖК Oxford кімната матері та дитини

“ У нашому житловому комплексі є сучасне укриття, що дуже важливо. Мої діти будуть у безпеці. Вони багато пережили, виїздили з під обстрілів. Дуже бояться тривог, ми навіть відмовились від квартири на 9 поверсі. Обрали нижче», — підсумувала Лілія.

У ЖК доступні готові квартири

Ще один комплекс — ЖК Park Royal, де доступне розтермінування на 5 років, розташований у Бучі. Це — наймасштабніший проєкт передмістя, будівництво якого розпочалося у 2024 році. Він займатиме 25 га, на яких зведуть 24 будинки висотою від 9 до 16 поверхів. Локація має зручне розташування: поруч — магазини, торгові центри, супермаркети та школа.

Забудовник планує здати перший будинок в експлуатацію вже цього року.

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«Соціальна місія нашої компанії — робити якісне житло доступним, щоб якомога більше людей могли його собі дозволити. Тому ми запровадили нову програму розтермінування, яка дозволяє придбати квартиру за максимально комфортними умовами. Також рішення збільшити термін розтермінування на 5 років було продиктоване ситуацією в країні. Адже проблема доступного житла на сьогодні стоїть дуже гостро. Навіть державна програма єОселя не справляється з попитом», — розповіла Наталія Горай, директорка з продажів ROYAL HOUSE.

Розтермінування ідеально підходить для молодих сімей, переселенців — для тих, хто не може одразу сплатити повну вартість житла.

«У наших ЖК Oxford у с. Чайки та ЖК Park Royal у Бучі перший внесок складає від 30%. Необхідні документи — лише паспорт та ІПН, жодних довідок про доходи чи поручителів не потрібно. Розтермінування — це чудова альтернатива банківському кредиту. Вартість квадратного метра фіксується у валюті на момент підписання договору. Оплата здійснюється щомісяця рівними частинами. Ми намагаємося адаптувати умови під фінансові можливості кожного покупця», — додала Наталія Горай.

Розтермінування від ROYAL HOUSE можна оформити на будь-якому етапі будівництва. Покупець має право одразу розпочати ремонт і заселитись ще до погашення повної суми вартості квартири. Право власності оформляється після повного погашення залишку.

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У ЖК доступні готові квартири

За статистикою ЛУН, у травні середня вартість оренди квартир у Києві та передмісті складає: 1-кімнатні — 18 000 грн, 2-кімнатні — 28 000 грн, 3-кімнатні — 46 000 грн. Для порівняння, в середньому щомісячна виплата по розтермінуванню вартості 1-кімнатної квартири у ЖК компанії ROYAL HOUSE складає від 15 000 грн; 2-кімнатної — від 25 000 грн; 3-кімнатної від 55 000 грн.

До речі, кожен інвестор, що скористається розтермінуванням у ЖК Oxford у с. Чайки або ЖК Park Royal у Бучі, може достроково погасити вартість квартири в будь-який момент без жодних штрафів. А також вносити щомісяця більші суми, якщо зʼявиться така можливість і таким чином швидше оформити право власності на омріяне житло.