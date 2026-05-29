Власників собак попередили про смертельну небезпеку в саду через тихого "вбивцю"

Собака з господарями / © pexels.com

З приходом літньої спеки власникам собак радять бути надзвичайно обережними зі своїми улюбленцями на подвір’ї. Популярний елемент сучасного ландшафтного дизайну — штучний газон — може стати причиною серйозних опіків та теплового удару в тварин.

Про це попереджає відомий кінолог та дресирувальник Джек у своєму TikTok, повідомляє видання Express.

За словами кінолога, штучне покриття становить приховану загрозу, про яку більшість господарів навіть не здогадуються.

Пастка з пластику

Оскільки штучна трава виготовляється переважно із синтетичних матеріалів, під прямим сонячним промінням вона діє як сковорідка.

«Штучний газон може бути на 10–20 градусів Цельсія гарячішим за звичайну траву. Під час тестів деякі поверхні нагрівалися до божевільних 93°C», — зазначає експерт.

Хоча собаки полюбляють грітися на сонечку, кінолог закликає обмежити їм доступ до штучного покриття у пікові години спеки, щоб запобігти перегріву та травмам лап.

Чому собаки беззахисні перед спекою?

Ветеринар доктор Вебстер нагадує, що собакам набагато важче регулювати температуру тіла, ніж людям. Вони не вміють потіти всім тілом — виділення вологи відбувається лише через подушечки лап. Основний спосіб охолодження для них — це задишка (важке дихання), яка втрачає ефективність, коли температура повітря навколо стає занадто високою. Ситуацію погіршує і густа шерсть, яка затримує тепло.

За словами фахівців, небезпека теплового удару для собак починається вже за температури повітря +24°C, а позначка +28°C є критичною та загрожує життю будь-якої породи. Особливо вразливими є бульдоги, тер’єри та лабрадори.

Тривожні симптоми теплового удару

Надмірна та важка задишка;

рясне слиновиділення;

блювання;

тремтіння в тілі;

яскраво-червоні ясна.

Що робити, якщо собака перегрівся?

Якщо ви помітили ці ознаки, діяти потрібно негайно:

перемістіть тварину в тінь або прохолодне приміщення;

покладіть прохолодні, вологі рушники на шию, пахви та задні лапи;

дайте улюбленцю воду, але насаджуйте її поступово — невеликими порціями.

Ветеринари суворо забороняють обкладати перегрітого собаку льодом або обливати крижаною водою. Це може викликати шоковий стан у тварини. Після надання першої допомоги негайно зверніться до ветеринарної клініки.

