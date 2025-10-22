Власники собак у шоці: звичні дії можуть ранити почуття тварини

Собака / © iStock

У соцмережах набрало популярності відео, яке змусило багатьох власників собак переглянути свою поведінку зі своїми улюбленцями. У ролику TikTok-користувач під ніком Digit & Pip розповів про шість звичних дій людей, які можуть образити або викликати тривогу в собак.

Про це повідомило видання Mirror.

Автор пояснив, що навіть дрібниці, які здаються безневинними, здатні негативно впливати на емоційний стан тварини. Наприклад, відштовхування собаки, коли вона намагається вас лизнути, сприймається не як небажання контакту, а як відмова від прихильності. Це може змусити улюбленця відчувати себе відкинутим.

Інший поширений приклад — крик або злість на собаку. У відео наголошується, що тварини не розуміють емоції гніву, тому така реакція викликає у них страх і недовіру.

Також Digit & Pip радить не використовувати команду «до мене», щоб змусити собаку робити щось неприємне — наприклад, йти на купання або до ветеринара. У такому разі команда починає асоціюватися у тварини з покаранням, і вона може перестати реагувати на неї.

Ще одна типова помилка — забирання їжі або ласощів під час годування лише для того, щоб перевірити реакцію. Така поведінка, за словами автора, вчить собаку ревнувати та боятися втратити їжу.

У відео також зазначено, що дражнення — наприклад, дмухання в обличчя чи випадкові тикання — викликає у собак стрес, оскільки вони не розуміють наміру людини. Не менш шкідливо, коли господар ігнорує страхи тварини. Якщо собака боїться певних предметів або ситуацій, змушування її долати страх силоміць може лише посилити тривожність.

Після публікації ролика багато користувачів TikTok зізналися, що впізнали у цих прикладах себе й навіть попросили вибачення у своїх собак. У коментарях люди писали: «Брр, вибачаюся перед своїм собакою». Інші дивувалися, що звичні жести можуть мати для тварин зовсім інше значення.

Науковці також підтверджують, що собаки здатні відчувати емоції. Дослідниця Ерін Хехт із Гарвардського університету, яка керує проєктом «Собачий мозок», пояснює, що тварини дійсно переживають почуття, але їхня емоційна система відрізняється від людської.

На сайті Rover уточнюється, що приписування собакам людських емоцій не завжди коректне. Постдокторантка Джулія Еспіноза зазначає: хоча використання таких понять, як «ревнощі» чи «страх», може допомогти зрозуміти поведінку улюбленців, важливо не забувати, що собаки реагують по-іншому. За її словами, краще сприймати їхні емоції як спектр від дуже негативних до дуже позитивних станів, а не як людські почуття в буквальному розумінні.

Нагадаємо, з настанням холодів ветеринари радять власникам тварин бути особливо уважними. Фахівці назвали чотири головні правила, які допоможуть зберегти здоров’я улюбленців.