Чим підживити яблуні у травні / © Freepik

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Розповідаємо, чим підживити яблуні наприкінці весни, щоб отримати багатий урожай великих соковитих плодів.

Як збільшити урожай яблук на 40%: чим найкраще підживити дерева у травні

Агрономи рекомендують підживлювати яблуні наприкінці весни суперфосфатом. На кожен квадратний метр площі, що відповідає проекції крони дерева, необхідно 50 грамів добрива. Перед підживленням необхідно розпушити ґрунт і рясно полити дерево, щоб добриво рівномірно розподілилося в землі.

Також експерти рекомендують через два тижні після цвітіння обприскати дерево препаратами від моніліозу, парші та грибкових захворювань. Адже ці хвороби можуть завдати серйозної шкоди майбутньому врожаю.

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Ще один важливий фактор, який впливає на збільшення урожаю яблук на 30-40%, це правильний полив. Упродовж сезону яблуні треба рясно полити чотири рази, кожен з поливів має промочити ґрунт на глибину до одного метра.

Перший раз яблуні поливають на початку весни, до того, як розпустяться бруньки. Другий полив проводиться на третій тиждень після того, як яблуні відцвітуть. Третій раз яблуні поливають за 20 днів до збору врожаю. А четвертий проводять у жовтні, він необхідний для того, щоб яблуні наситилися вологою перед зимою. Таким чином дерева будуть захищені від морозів та розтріскування кори.