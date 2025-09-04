- Дата публікації
Внесіть восени на ділянку ось це — озимі часник та цибуля дадуть урожай гігантських головок
Озимий часник і цибуля вкорінюються восени, а вже навесні починають активно рости. Завдяки закладеним у ґрунт поживним речовинам, вони не витрачають сили на пошук їжі, а відразу формують потужну кореневу систему та великі головки.
Багато городників помічають: часник і цибуля не завжди формують великі головки. Причина часто криється у нестачі поживних речовин у ґрунті. Осіння підготовка грядки — ключ до багатого врожаю. Якщо ще до садіння внести правильні добрива, навесні культури отримають достатньо харчування і віддячать гігантським урожаєм.
Що внести восени на ділянку для озимих часнику та цибулі
Перегній чи компост. Ці органічні добрива покращують структуру ґрунту, роблять його пухким і поживним. Але важливо — вносити не свіжий гній, а саме перепрілий перегній, інакше можна спалити коріння посівного матеріалу.
Деревна зола. Справжній природний мінерал, який містить калій, кальцій і фосфор. Вона допомагає цибулевим культурам формувати міцні головки та робить їх стійкішими до хвороб і шкідників.
Суперфосфат. Джерело фосфору, який сприяє розвитку кореневої системи. Завдяки йому цибуля і часник формують великі, щільні головки. Вносити треба у помірній кількості — надлишок може знизити врожайність.
Сульфат калію. Допомагає рослинам накопичувати цукри, завдяки чому головки стають солодкуватими, соковитими і краще зберігаються.
Як правильно підготувати грядку для озимих часнику та цибулі
Перед садінням перекопайте землю на глибину 20-25 см, видаляючи бур’яни.
Розсипте по поверхні перегній або компост — 5 кг на 1 м².
Додайте склянку золи і трохи суперфосфату чи калійного добрива.
Перемішайте усе з ґрунтом, щоб поживні речовини рівномірно розподілилися.