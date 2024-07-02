Внесіть всього лише одне добриво — качани капусти розростуться до 8 кг, а тріщин не буде

Серед українців капуста завжди була дуже популярною городиною. Вона поживна, містить чимало вітамінів і використовується для приготування багатьох страв. Але, щоб отримати дійсно великі качани, потрібно знати, чим підживлювати капусту.

Качани вагою до 8 кг виростуть, якщо підживлювати капусту двома ключовими компонентами — харчової соди і борної кислоти. Кожен з них виконує особливу роль в процесі зростання городини, захищаючи її від шкідливого впливу зовнішніх факторів.

Насамперед, щоб отримати великі качани капусти, потрібно забезпечити рослину всіма необхідними мікроелементами для зростання. Саме в цьому вам допоможе борна кислота. Ця речовина потрібна, щоб допомогти у формуванні клітинних стінок та синтезі нуклеїнових кислот.

Щоб приготувати просте добриво з борною кислотою для капусти, візьміть 5 г борної кислоти і розчиніть у 1 л гарячої води. Розчин потім доводять до об'єму 10 л, додаючи вже холодну воду. Борна кислота потрібна капусті, щоб розвивати кореневу систему, покращити засвоєння поживних речовин, які рослина отримує з ґрунту, а також стимулювати її загальне зростання. Як результат, капуста стає більш стійкою до шкідників і захворювань.

Ще одним важливим елементом для формування великих качанів капусти є харчова сода. Вона потрібна, щоб запобігти розтріскуванню плодів, що значно збільшує терміни їх зберігання. Карбонат натрію відомий тим, що нейтралізує кислотніть та стабілізує pH ґрунту, що впливає на міцність качанів позитивно.

Щоб приготувати добриво, візьміть 20 г харчової соди і розчиніть у 10 л води. Сумішшю, яку ви отримали, потрібно поливати капусту під час формування качанів. Таке підживлення додатково підвищує стійкість рослини до механічних пошкоджень та погодніх умов. Капуста не лише збільшується в масі, але й також залишається цілісною, довше зберігається.

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