Вода з лимоном. / © pixabay.com

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Склянка теплої води з лимоном натщесерце вже давно вважається однією з найпопулярніших ранкових звичок серед прихильників здорового способу життя. Їй приписують здатність очищати організм та зміцнювати імунітет. Але чи допомагає цей напій схуднути?

Яку користь може принести вода з лимоном з ранку, кому вона підходить, а кому від такої звички краще відмовитися, розповіли експерти виданню Vogue España.

Дієтологиня Лаура Парада каже, що коли йдеться про здоров'я, чудес не буває. А тому вживання лимонної води — це не чиста магія. Втім, чимало користі для організму у цьому врешті є.

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Водночас слід уникати напою людям із печією або гострим чи хронічним гастритом, бо лимонна кислота може стимулювати вироблення шлункової кислоти, а це призводить до погіршення травних симптомів.

За словами дієтологині, такий напій допомагає запустити процес травлення вранці, але це не має жироспалювального ефекту. Він також заспокоює нетравлення шлунку, печію та здуття живота. Лимон також стимулює вироблення жовчі та шлункового соку, тому може запобігти утворенню газів.

Лимонний сік маж високий вміст вітаміну С, а також В, кальцію, заліза, магнію, калію. Це зміцнює імунну систему, а високий вміст антиоксидантів корисний для шкіри.

Експертка каже, що вживання частини щоденної норми води натщесерце – це ефективний спосіб прискорити метаболізм, зволожити організм і відновити водний баланс після багатьох годин без води протягом ночі.

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Парада наголошує: важливо, щоб температура води була теплою, а не гарячою. Адже, маючи таку ж температуру, як і наше тіло, вона засвоюється набагато швидше”.

Чи сприяє вода з лимоном схудненню

Лікар і спеціаліст з харчування Монтсе Фолч пояснив: склянка води з лимоном містить близько 2 ккал. Саме тому такий напій не можна вважати засобом для схуднення чи набору ваги.

Сік одного лимона містить до 20% добової норми вітаміну С. Тому це ще й гарний спосіб розпочати день з дозою антиоксидантів, які допомагають боротися з окислювальним пошкодженням.

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