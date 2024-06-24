Вода з-під крана та 2-3 ложки засобу — і помідори ростимуть, як бур'яни: такого урожаю ви ще бачили

Лише на перший погляд може здатися, що за томатами важко доглядати. Якщо знати кілька секретів, ви щороку будете отримувати великий урожай плодів.

Спосіб дуже прости, але надзвичайно дієвий. Додайте на одне відро води з-під крану 2-3 ст. ложки нашатирного спирту. Ця речовина є природним джерелом азоту для рослини. І саме азот відіграє ключову роль в розвитку та формуванні плодів у томатів. Також він стимулює зростання листя та забезпечую томати тими корисними речовинами, які потрібні для великих та соковитих плодів.

Розчином помідори підживлюються так. Якщо будете обробляти по листу, беріть 10 мл нашатирного спирту на 10 л води. Таке співвідношення вважається ідеальним, адже тоді рослина отримує максимальну користь від азотного підживлення. Не забудьте перед внесенням ретельно розмішати розчин, щоб всі речовини розподілилися рівномірно.

Нашатирний спирт — ефективне добриво для томатів, яке легко вносити. Але і тут варто дотримуватися певних правил, щоб досягнути максимального ефекту. Оброблення городники радять проводити лише в теплу погоду (температура повітря повинна становити не менше +28 градусів). Але в спеку від обприскування краще відмовитися.

Також зверніть увагу, щоб на вулиці стояла безвітряна погода. Ідеально, якщо погода буде суха (без прогнозу дощу), але похмура. Саме в такі дні розчин буде найкраще поглинатися томатами. А завдяки відсутності вітру нашатирний спирт якнайкраще розподілиться по листі.

Проводити обприскування краще вранці (до 9 години) чи ввечері (на заході сонця). Ранкове оброблення підвищує ефективність роботи розчину, адже ви уникните випаровування вологи. А ось вечірнє забезпечує більш тривалий період, коли розчин буде впливати на рослину (цілу ніч).

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