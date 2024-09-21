Водіям розкрили секрет, як всього лише одна монета може врятувати від штрафу і вберегти життя

Щоб не отримати штраф, українським водіям потрібно не лише дотримуватися правил ПДР, але й підтримувати транспортні засоби в належному стані. В цьому допоможе звичайна копійка.

Зокрема, дуже часто буває, що водії нехтують перевірянням шин. Це може закінчитися не лише доволі високим штрафом, але й навіть ДТП.

Однак, кажуть експерти, ви можете дуже швидко перевірити, чи зносилася гума, за допомогою всього лише однієї монети номіналом в 50 копійок.

Що потрібно робити? Вставте монету між канавками протектора шин в перевернутому положені. Якщо ви не бачите напис з роком випуску, значить, з покришками все поки що гаразд. Тому що глибина їнього протектора 1,6 мм або й більше. Якщо ви побачили цей напис — пора змінювати шини.

Нагадаємо, що за їзду на "лисих" шинах українським водіям загрожує до 340 гривень штрафу. А в разі повторного порушення можна навіть залишитися без водійських прав.

Однак, більш серйозною проблемою є те, що зношені шини значно погіршують керованість автомобіля. В результаті його гальмівний шлях збільшується, а це в декілька разів підвищує ризик потрапляння в аварію.

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