Водіям розповіли, коли переходити на зимову гуму, і чи загрожує штраф тим, хто цього не зробить

Поки що в Україні немає штрафів, якщо водії продовжують їздити на літній гумі взимку. Однак, українців все ще можуть оштрафувати на 20-40 неоподаткованих мінімумів (а за повторне порушення позбавити прав до півроку) за шини, які не відповідають технічним вимогам.

Як тільки до України приходять осінні холоди водії починають задумуватися над необхідністю замінити літню гуму на зимову. Ця процедура досить важлива, адже забезпечує безпечне пересування в умовах холоду і ожеледиці. Зимові шини мають краще зчеплення з дорогою, що значно знижує ризик ДТП і навіть подовжує ресурс не лише покришок, але й загалом автомобіля.

Чому краще замінити літню гуму на зимову

Головними відмінностями між літніми і зимовими шинами є їхні матеріали та конструктивні характеристики. Літня гума краще переносить високі температури, адже має твердий склад, який не дає покришкам плавитися, забезпечуючи більш стабільне зчеплення з поверхнею дороги у спеку.

Проте, коли температура повітря падає, літня гума стає надто твердою, а це негативно впливає на керованість, збільшує гальмівний шлях. Це може створити на дорозі небезпечну ситуацію, особливо, коли вона слизька.

Зимові шини ж мають більш м'який склад, а тому вони залишаються еластичними навіть тоді, коли температури падають до мінусових. А ще на зимову гуму наносять спеціальний малюнок протектора, який справляється зі снігом, дощем і льодом ефективніше, а тому зчеплення з дорогою та прохідність стають кращими.

За таких умов літня гума зношується значно швидше, може деформуватися, що може призвести до ДТП і збільшує вартість ремонту.

Коли потрібно змінювати літню гуму на зимову в Україні

В Україні не існує законодавчо визначених дат для заміни літніх шин на зимові. Тому кожен водій сам вирішує, коли це робити. Фахівці стверджують, що оптимальними умовами для заміни вважається період, коли середньодобова температура повітря не перевищує 10 градусів. Такі показники, зазвичай, спостерігаються у нашій країні наприкінці жовтня — початку листопада. Але це може варіюватися в залежності від регіону.

Досвідчені водії змінюють шини вже на початку жовтня, особливо, коли вони користують автомобілем вранці та ввечері, коли температура вже досить низька.

Під час переходу на нові шини також не забудьте оцінити стан покришок, вирішивши, чи вони потребують повної заміни. Стандартним терміном експлуатації гуми вважається 4-5 років. По закінченню цього періоду вони втрачають свою еластичність, а тому не забезпечують надійсного зчеплення. Слідкуйте за тим, щоб глибина протектора не була меншою за такі показники:

для легкового авто — 1,6 мм;

для важчих транспортних засобів — 1 мм;

для мотоциклів — 0,8 мм.

За порушення технічного стану шин в Україні можуть оштрафувати. Наприклад, за недотримання вимог глибини протектора водій може заплатити від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо ж це виявлять повторно, тоді вже йому загрожує позбавлення прав на термін до 6 місяців або арешт на 10 діб.

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