Водіям розповіли, як захистити автомобіль від павуків: восени це дуже актуально

Павуки — не найбільш приємні сусіди. І якщо в будинку чи садку від них можна легко втікти, то зовсім по-іншому відчувається зустріч з ними в обмеженому просторі автомобіля. Восени павуки можуть часто залазити в машину і робити там павутиння в пошуках тепла.

Хоча павуки й виконують досить важливу функцію, а саме їдять мух та деяких жуків, проте, в автомобілі їм точно не місце. Це можна пояснити навіть тим, що вигляд неприємного членистоногого може викликати негативні емоції і призвести до нещасного випадку.

Що ви можете зробити, щоб захистити свою машину від павуків. Насамперед, варто запам'ятати, де саме павуки можуть жити в вашому автомобілі. Найчастіше вони селяться за вентиляційними отворами та дзеркалами. Однак, їх також можна знайти під капотом, подалі від двигуна. В цьому місці ще часто збирається листя.

Восени не забувайте завжди тримати всі двері та вікна закритими. Також перевірте, щоб не було щілин, куди можуть пробратися павуки.

Проводьте регулярне прибирання салону автомобіля. Для цього ретельно пропилососьте всі поверхні, в тому числі в багажнику і під сидіннями. Не забудьте про всі місця, де може збиратися бруд чи проживати павуки.

Розпорошіть мийний засіб та протріть всі поверхні від бруду.

Що бояться павуки? Їм не подобаються різки запахи. Але інсектициди в замкнутому просторі автомобіля використовувати не рекомендовано. Краще виготовити засіб самостійно. Для цього змішайте три частини столового оцту з однією частиною екстракту ванілі. Розпорошіть в салоні, поки ви там не перебуваєте. Можете просочити цим розчином ватні диски і покласти, наприклад, в бардачок і багажник. Не забувайте кожні кілька днів їх оновлювати.

Також павукам зовсім не подобається запах цитрусових, а також м'ятна, евкаліптова і чайна ефірні олії. Спробуйте протерти ними чи шкіркою лимона двері і вікна.

Якщо ви будете підтримувати чистоту в машині, павуки не захочуть в ній селитися.

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