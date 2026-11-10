Водії часто про них забувають: чотири деталі автомобіля, які час замінити після 50 тисяч км

Що потрібно замінити в автомобілі після 50 тисяч км / © pexels.com

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Автомобільні експерти радять звернути увагу на чотири позиції після 30 тисяч миль пробігу — це приблизно 48 тисяч кілометрів. Ідеться про повітряний фільтр двигуна, салонний фільтр, мастило диференціала та рідину роздавальної коробки. Якщо вчасно подбати про їхній стан, можна уникнути зайвих проблем і витрат на ремонт.

Повітряний фільтр двигуна

Під час роботи двигун постійно забирає повітря з навколишнього середовища. Разом із ним у систему впуску можуть потрапляти пил, пісок та інші дрібні частинки. Завдання повітряного фільтра — затримати весь цей бруд, перш ніж він дістанеться до двигуна.

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Але з часом фільтр забивається, і повітрю стає складніше проходити крізь нього. Через це двигун може втрачати потужність, гірше реагувати на натискання педалі газу, а в деяких випадках збільшується витрата пального.

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Зрозуміти, що фільтр потребує уваги, можна за кількома ознаками:

автомобіль повільніше розганяється;

двигун працює нестабільно;

машина гірше реагує на прискорення;

витрата пального зросла без очевидної причини.

Зазвичай повітряний фільтр рекомендують перевіряти під час планового ТО, а замінювати — відповідно до регламенту виробника. Для багатьох моделей орієнтиром можуть бути 48 тисяч км. Однак якщо ви часто їздите ґрунтовими дорогами або місцевістю з великою кількістю пилу, міняти його доведеться частіше.

Салонний фільтр

Про салонний фільтр водії нерідко згадують лише тоді, коли в машині з’являється неприємний запах або кондиціонер починає працювати гірше. Хоча перевіряти його варто регулярно.

Цей фільтр очищує повітря, яке надходить у салон через систему вентиляції та кондиціонування. Він затримує пил, пилок рослин та інші забруднення. У деяких моделях використовують вугільні фільтри, які додатково допомагають позбутися сторонніх запахів.

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Коли фільтрувальний елемент забивається, повітря проходить через нього значно гірше. Водій може помітити, що навіть на максимальній швидкості вентилятора потік із повітроводів залишається слабким. Також можуть з’явитися неприємні запахи під час увімкнення кондиціонера.

Орієнтовно салонний фільтр варто міняти кожні 50 тисяч км або раз на два роки. Але якщо ви часто їздите містом, стоїте в заторах або пересуваєтеся запиленими дорогами, перевіряти його краще частіше.

Мастило диференціала

Про моторну оливу знають практично всі автомобілісти. А ось про мастило в диференціалі часто забувають, хоча воно також потребує періодичної заміни.

Диференціал — частина трансмісії, яка дає змогу колесам однієї осі обертатися з різною швидкістю. Наприклад, під час повороту зовнішнє колесо проходить більшу відстань, ніж внутрішнє. Саме диференціал допомагає компенсувати цю різницю та забезпечує нормальну керованість автомобіля.

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Усередині механізму працюють шестерні, які постійно контактують між собою. Щоб вони не зношувалися передчасно, потрібне спеціальне трансмісійне мастило. Воно зменшує тертя, відводить тепло та захищає металеві поверхні.

З часом мастило втрачає свої властивості, а в ньому можуть накопичуватися дрібні частинки металу. Якщо довго відкладати заміну, навантаження на механізм зростатиме. У результаті це може призвести до дорогого ремонту.

Особливо уважними варто бути власникам автомобілів із заднім і повним приводом. Для них обслуговування диференціала має безпосереднє значення.

Орієнтовний інтервал заміни мастила може становити 48–96 тисяч км. Точний термін залежить від моделі автомобіля, конструкції трансмісії та умов експлуатації.

Рідина роздавальної коробки

Якщо ваш автомобіль має повний привод, варто також перевірити роздавальну коробку. Цей вузол розподіляє крутний момент між передньою та задньою осями, допомагаючи колесам отримувати необхідну тягу.

Усередині роздавальної коробки є рухомі деталі, які під час роботи зазнають значного навантаження. Для їхнього змащування та охолодження використовують спеціальну рідину.

Згодом вона старіє, забруднюється та втрачає початкові властивості. Якщо вчасно її не замінити, деталі роздавальної коробки можуть зношуватися швидше. У складних випадках це загрожує несправністю всього вузла.

На стан роздавальної коробки особливо впливають умови експлуатації. Якщо ви часто їздите бездоріжжям, буксируєте причіп або перевозите важкі вантажі, навантаження на систему повного приводу зростає. У таких випадках перевіряти рідину варто частіше.

Для деяких автомобілів орієнтовний інтервал заміни становить 48–96 тисяч км. Водночас у різних виробників можуть бути зовсім інші вимоги, тому перед обслуговуванням потрібно звіритися з інструкцією до конкретної моделі.

Що ще перевірити в автомобілі після 50 тисяч км

Пробіг близько 50 тисяч кілометрів — хороший привід записатися на комплексне ТО. Окрім чотирьох компонентів, про які йшлося вище, варто перевірити стан гальмівних колодок і дисків, шин, підвіски та основних технічних рідин.

Не забудьте й про моторну оливу з масляним фільтром. Якщо ви дотримуєтеся інтервалу заміни кожні 10 тисяч кілометрів, на цьому пробігу якраз може наставати час чергового обслуговування.

Також варто оглянути шини. Нерівномірне стирання протектора може свідчити про проблеми з підвіскою або неправильні кути встановлення коліс. Якщо вчасно виявити такі несправності, можна уникнути передчасної заміни комплекту гуми.

Водночас не варто сприймати 50 тисяч кілометрів як обов’язковий термін заміни всіх перелічених компонентів. В одних автомобілях виробник передбачає обслуговування раніше, в інших — значно пізніше. Деякі моделі взагалі мають іншу конструкцію трансмісії та не потребують заміни окремих рідин.

Тому найкраще орієнтуватися на сервісну книжку та рекомендації виробника. А якщо ви не знаєте, коли попередній власник міняв фільтри чи технічні рідини, попросіть майстра перевірити їхній стан під час найближчого візиту на СТО.

FAQ

Як часто потрібно міняти повітряний фільтр автомобіля?

У середньому повітряний фільтр двигуна рекомендують міняти кожні 30 тисяч миль (приблизно 48 тисяч км). Проте інтервал залежить від марки та моделі автомобіля. Якщо ви часто їздите запиленими дорогами або бездоріжжям, фільтр може забруднюватися швидше. Тому під час кожного планового ТО варто перевіряти його стан.

Коли потрібно міняти салонний фільтр автомобіля?

Зазвичай салонний фільтр змінюють кожні 30 тисяч миль (48 тисяч км) або раз на два роки. Якщо вентиляція почала працювати слабше, у салоні з’явився неприємний запах або скло частіше запотіває, варто перевірити фільтр і за потреби замінити його раніше.

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